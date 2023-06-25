نيوكاسل الإنجليزي يتحرك للتعاقد مع يوسف النصيري

2023-06-25 / 18:26
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هبة بريس : رياضة

أبدى نادي نيوكاسل الإنجليزي رغبته في التعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم اشبيلية الإسباني خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة “ميرور” البريطانية أن مسؤولي نيوكاسل يخططون للتعاقد مع النصيري هذا الصيف من أجل الاستفادة من خبرته خلال الموسم الكروي القادم، خاصة وأن الفريق سيلعب مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لنفس المصدر فإن إدارة نيوكاسل تتجه لاستفسار إدارة اشبيلية حول سعر بيع المهاجم المغربي، تمهيدا لضمه، بعدما قدم اللاعب موسما مميزا مع اشبيلية وساهم بشكل كبير في التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

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‫14 تعليقات

  4. على نادي إشبيلية الإسباني ان يرفع من القيمة السوقية للنصيري ليحافظ على بقائه ..

  10. ابن مدينة فاس والذي لديه تكوين أكاديمي في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم..

  13. له اخلاق عالية في الكرة وزائد علا لاعب باحترافية جد عالية ولما لا وفقك الله ورعاك يوسف النصيري

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