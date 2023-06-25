من غرائب الزمان بسطات…صدليتان للمداومة واحدة بالمدار الحضري وأخرى خارجه

2023-06-25 / 18:22
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

لازالت معاناة المواطنين من المرضى وذويهم مستمرة مع الاشكالية المرتبطة خلال كل نهاية أسبوع أو عند العطل الرسمية، بتحديد عدد صيدليات الحراسة، إذ أن النقاش بات مختزلا في مبدأ ” نقص صيدلية زد صيدلية”، في الوقت الذي كان من المفروض على الجميع التفرغ لمناقشة قضايا أخرى أكبر وأعم من مشكل بسيط قد يحسم بجرة قلم من قرار عاملي؟

نقاشنا هذا يستمد قوته ومرجعيته من مضامين دستور 2011 في شقه المتعلق بحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة وحتى الحق في علاج يضمن كرامة المريض، إذ كان من المفروض من الجهات الوصية على القطاع جهويا واقليميا عقد لقاءات وحوارات وحملات تحسيسية وندوات لتوضيح وجهات نظرها لكافة المواطنين قبل اتخاذها لقرار تقليص عدد صيدليات الحراسة….لاسيما وأن المرضى وذويهم استبشروا خيرا في وقت سابق من مضاعفة عدد صيدليات الحراسة من اثنتين إلى أربع، قبل أن تعود حليمة لعادتها القديمة.

فمن غرائب الزمان، وخلال عطلة نهاية الاسبوع الحالي، قامت الجهات المعنية بتخصيص صيدليتين للحراسة، واحدة بشرق المدينة داخل المدار الحضري، والثانية بغرب المدينة تحديدا بالشطر الخامس بمفتاح الخير، التابع للنفوذ الترابي لجماعة المزامزة الجنوبية بالعالم القروي، الأمر الذي وجد فيه المرضى صعوبة بالغة في الوصول إلى هذه الصيدلية لاقتناء الأدوية في غياب وسائل نقل، أو حتى في توفرها فإن بعض السائقين يرفضون نقل زبنائهم بدعوى بعد المسافة أوتواجد الصيدلية خارج المدار الحضري، من شأن ذلك أن يهددهم بأداء غرامة مالية إذا ما تم توقيفهم من طرف الدرك الملكي.

كما أن معظم المرضى خاصة الذين يتابعون علاجاتهم داخل بيوتهم، يجدون صعوبة بالغة في الحصول على نصيبهم من الأدوية خلال فترة الحراسة، بفعل الاكتظاظ أو غياب بعض الأدوية بهاتين الصيدليتين.

وقد ناشد المرضى والعديد من المواطنين وبعض فعاليات المجتمع المدني، من الجهات المعنية اقليميا ومحليا التدخل لوضع حد لهذه المعاناة التي أصبحت تتخبط فيها الساكنة مع تقليص عدد صيدليات الحراسة في ظل التوسع العمراني الذي عرفته المدينة.

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‫5 تعليقات

  2. كل معانات الدنيا لربما يصبر عليها المواطن الا ان يعاني من مشكلة الدواء خصوصا بعض الادوية الدرورية لدا مرض القلب والسكر او االربو والادوية التي تتعلق بالاطفال والتي تطلب في الموستعجلات يجب ايجاد حل فوري

  3. يجب التدخل والفوري من المعنيين بالامر لايجاد حل لي هده الساكنة في موضوع تقليص الصيدليات الحراسة

  5. يجب أن يكون هناك اعطاء امر في الموضوع نحن نتكلم عن صيدلية لا عن متجر مواد غدائية او متجر مواد البناء

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