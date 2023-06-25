تجاوز الإرث الفرنسي ..النيجر تعتمد نشيدا وطنيا جديدا

هبة بريس - وكالات

في الذكرى الثالثة والستين لاستقلالها هذا الصيف، ستعزف دولة النيجر نشيداً وطنياً جديداً يقطع مع بقايا الاستعمار الفرنسي، متجاوزاً الاسم القديم واللحن الفرنسي والكلمات المثيرة للجدل.

اعتمد البرلمان النيجيري، الخميس الماضي، النشيد الوطني الجديد الذي حمل اسم “شرف الوطن”.

وتكوّنت اللجنة المكلفة بإعداد النشيد الجديد من أعضاء في الحكومة وخبراء بارزين من ذوي الخبرة في الكتابة والتأليف الموسيقي.

وهذا القرار مبرّره أنه “منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الاستقلال، شهدت النيجر تطوراً سياسياً مشابهاً لتطور مستعمرات فرنسية عدة في أفريقيا، والذي تميز بشكل خاص بالتبني التدريجي لمجموعة من السمات المتعلقة بدولة تطمح بشكل مشروع للسيادة الوطنية”.

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