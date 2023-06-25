غضب واسع بعد فيديو متداول لحادثة “اغتصاب” سيدة بالسودان

هبة بريس _ وكالات

أثارت مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر ما قيل إنها “عملية اغتصاب” لفتاة في أحد شوارع الخرطوم، غضباً واسعاً في السودان.

ونددت منظمات حقوقية دولية ومحلية بالانتهاكات المتواصلة التي تتعرض لها النساء والفتيات والأطفال في السودان منذ بدء الصراع في 15 أبريل/نيسان الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكشف تقرير نشرته الأمم المتحدة مؤخراً عن تعرض النساء والفتيات في السودان لانتهاكات مروعة، مشيرة إلى إبلاغ فارات من الصراع عن وقوع حوادث صادمة من العنف الجنسي، بما فيها الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والاستغلال الجنسي والعنف الجسدي.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قبل أيام إن مكتبه تلقى تقارير عن أعمال عنف جنسي ضد ما لا يقل عن 53 امرأة وفتاة منذ بدء الصراع الحالي في السودان، موضحاً أن قرابة 20 امرأة اغتُصبن في هجوم واحد

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