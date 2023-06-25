غضب واسع بعد فيديو متداول لحادثة “اغتصاب” سيدة بالسودان

2023-06-25 / 16:10
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هبة بريس _ وكالات

أثارت مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر ما قيل إنها “عملية اغتصاب” لفتاة في أحد شوارع الخرطوم، غضباً واسعاً في السودان.

ونددت منظمات حقوقية دولية ومحلية بالانتهاكات المتواصلة التي تتعرض لها النساء والفتيات والأطفال في السودان منذ بدء الصراع في 15 أبريل/نيسان الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكشف تقرير نشرته الأمم المتحدة مؤخراً عن تعرض النساء والفتيات في السودان لانتهاكات مروعة، مشيرة إلى إبلاغ فارات من الصراع عن وقوع حوادث صادمة من العنف الجنسي، بما فيها الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والاستغلال الجنسي والعنف الجسدي.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قبل أيام إن مكتبه تلقى تقارير عن أعمال عنف جنسي ضد ما لا يقل عن 53 امرأة وفتاة منذ بدء الصراع الحالي في السودان، موضحاً أن قرابة 20 امرأة اغتُصبن في هجوم واحد

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‫7 تعليقات

  2. لعنة الله عليهم وعلا من يرتكب هده الجرائم في حق مواطنين السودان اللدين ليس لهم يد في هد الحرب

  3. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي اخلاقهم الرخيصة لم يراعو الله ولم يهمهم ان يعاقبو فوق الأرض وتحت الارض ويوم العرض نسال الله ان يعاقبهم بعقابه

  4. يارب العالمين لانسالك رد القضاء ولكن اللطف فيه الطف بنا وبي عبادك في السودان ومنهم النساء والاطفال والشيوخ لاحولة لهم ولاقوة الابالله العلي العظيم

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  5. لابد من وجود حل لي وطن واهل السودان لابد من تغيير هدا المنكر حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي اجرامهم الله القوي والمنتقم لنا منهم

  6. نسال الله ان يعينهم على هده الحرب وان يصبرهم علا كل مايعانون منه من حرب واغتصاب وجوع وعطش ندعوا لهم منقلوبنا ان يزيح عنهم هده الحرب ويفرج همهم

  7. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ليس لهم نقطة ضمير تحيي قلبهم المريض الحرب وانتهاك حرمات نسائهم من اين هؤلاء النساء اليسو من دين واحد

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