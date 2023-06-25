احتجاجات واعتصامات متواصلة بمخيمات تندوف

هبة بريس _ الرباط

توجه صباح اليوم الأحد، حوالي 60 فردا ينحدرون من قبيلة الركيبات سواعد بمخيمات لتندوف بينهم 20 امرأة توجهوا حوالي الساعة العاشرة صباحا إلى الرابوني، على متن 24 سيارة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل المطالبة بالإفراج عن ابن قبيلتهم سالم ماء العينين السويد، الذي يوجد قيد الاعتقال منذ 30 أبريل الماضي، في سجن “الذهيبية”، مطالبين أيضا بحمايتهم من القمع والتنكيل الممارس عليهم من طرف قيادة “البوليساريو” وبحقوقهم كلاجئين، في التنقل والعمل بشكل خاص.

وبعدما قامت قوات “البوليساريو” بمنعهم من الاقتراب من المقر الرئيسي للمفوضية السامية، شكل المحتجون في حوالي الحادية عشرة و20 دقيقة صباحًا قافلة على الطريق المعبدة في الرابوني متجهين صوب مقر الكتابة العامة للجبهة الانفصالية، ونظموا على بعد 800 متر تقريبا منها وقفة احتجاجية حملوا خلالها عدة شعارات بالعربية والإسبانية منها لا للاستبداد لا للتعسف، نريد العدالة، المرأة خط أحمر والعمل والتنقل من حقوق المهاجرين.

وفي الساعة 12 ظهرا، عادوا، سيرا على الأقدام وعبر سياراتهم، إلى مكان احتجاجهم الأول بالقرب من المقر الرئيسي للمفوضية، قبل أن يغادروا المكان في الساعة الواحدة وعشر دقائق ظهرا. _ تقول ميدي 1 تيفي _

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