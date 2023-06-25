صورة تعبيرية

سطات فوق الشّواية…مسابح شبه منعدمة ونافورات متوقفة

2023-06-25 / 14:34
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

كل ما ينعش الروح شبه متوقف بهذه المدينة العزيزة الضاربة جذورها في التاريخ، نافورات متوقفة، حدائق ومنتزهات تعاني، ومسابح عمومية شبه منعدمة عدا بعض فضاءات الترفيه التي تعد على أصابع اليد المتواجدة خارج المدار الحضري والذي تكلف الأسر الهاربة من جحيم الروتين مصاريف إضافية…
نعم، هي مدينة سطات التي تعيش على وقع الحرارة المفرطة، ولسان حال ساكنتها يقول: ” سطات فوق الشْواية”، كناية على أن المدينة تعيش موجة حر غير مسبوقة كسائر العديد من المدن المغربية.

ونحن نتكلم هنا عن الارتفاع غير المسبوق في درجة الحرارة منذ الساعات الأولى من مطلع كل يوم بهذه المدينة غير الساحلية، هنا يطرح السؤال ويحق لكل واحد أن يطرحه تماشيا وحق المواطن الدستوري، ليسائل الجهات المعنية حول استراتيجيتها وبرنامجها التنموي لخلق فضاءات للترفيه ومسابح عمومية برؤية استباقية استعدادا لموجة الحرارة التي تعرفها المنطقة مع مطلع كل صيف.

واقع مر، ورتابة وروتين، كلها سمات تؤثت المشهد هنا بمدينة سطات، وبين ثنايا ذلك، تقف الساكنة وكأنها في مفترق الطرق، منهم من يفكر في مواجهة هذا الروتين القاتل مع غلاء الأسعار والݣازوال واتساع رقعة الفقر والبطالة، عبر ابتكار طرق لإلهاء صغارها واخراجهم كل مساء إلى الحدائق العمومية التي تعاني بدورها ضعفا على مستوى بنياتها التحتية، ومن الأسر ذات الدخل المحدود أو حتى التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة التي كانت تعتبر صمام الأمام بين الطبقتين، تجدها تغادر المدينة هربا بمجرد حلول موسم الاصطياف قاصدة المدن الساحلية بحثا عن أفضل الأماكن لقضاء العطلة الصيفية، حيث يجد فيها الكثير من الأطفال والشباب ضالتهم للاستمتاع بأوقات طيبة.

فيما يبقى التساؤل قائما يسائل مدبري الشأن العام عن الأسباب الكامنة وراء افتقار المدينة لمثل هذه البرامج الترفيهية والتثقيفية كباقي المدن، برامج طموحة تكون لكفيلة بمنح أجواء جميلة تبعث على النشاط والحيوية في أوساط هذه الشرائح من المجتمع.

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