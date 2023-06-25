“شرطي” يستعمل سلاحه الوظيفي لدفع الخطر بالسمارة

2023-06-25 / 14:31
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هبة بريس _ الرباط

أفاد مصدر أمني بأن موظف شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة استعمل سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، صباح اليوم الأحد، وذلك لدفع الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض أمن الأشخاص وسلامة موظف الشرطة الجسدية لتهديد جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضح المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام مجموعة من الأشخاص في حالة غير طبيعية بالهجوم على مسكن بحي “الوحدة” بمدينة السمارة، لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث حاليا على تحديدها، قبل أن يتدخل موظف الشرطة من أجل ضبط المشتبه فيهم، غير أن أحدهم واجهه بمقاومة عنيفة وعرضه لمحاولة اعتداء جدي باستعمال السلاح الأبيض.

وأضاف المصدر أن موظف الشرطة أطلق رصاصات تحذيرية، قبل أن يصيب المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، بشكل مكن من تحييد الخطر الناتج عنه وتوقيفه، فضلا عن توقيف اثنين من شركائه في هذا الاعتداء.

وأشار إلى أنه تم نقل المشتبه فيه للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه رفقة باقي الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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