السعودية تدشن “نيابة الحرم المدني”

هبة بريس _ وكالات

أعلنت السعودية، الأحد، تدشين “نيابة الحرم المدني”، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار “ضمان أمن الحرمين الشريفين وزائريهما”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “واس”.

ومن المقرر أن تباشر النيابة الجديدة، التي دشنها النائب العام، سعود بن عبدالله المعجب، الجرائم الجزائية التي تقع في محيط الحرم المدني ومرافقه.

كما يتضمن اختصاصها الحماية العدلية للحرم المدني الشريف وزواره، “وذلك عبر فرق تحقيق متخصصة مكونة من أعضاء النيابة العامة ومعاونيهم على مدار الساعة، وتنهي الإجراءات الجزائية وفق النظام بشكل عاجل”، بحسب ما نقلت الوكالة.

وذكرت الوكالة أن “نيابة الحرم المدني” أنشأت بقرار من مجلس النيابة العامة.

ويأتي هذا، بعد افتتاح النائب العام في مارس الماضي، “نيابة الحج والعمرة” التي تقع بجوار الحرم المكي وتختص بالحماية العدلية لهاتين الشعيرتين، وقاصدي البيت الحرام من الحجاج والمعتمرين، ومباشرة الإجراءات الجزائية المتصلة بالجرائم الجنائية التي من شأنها انتهاك هذه الشعائر، أو الجناية على الحرم المكي الشريف، بحسب ما أفادت صحيفة “عكاظ”.

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