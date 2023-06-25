الحجاج يتوجهون يوم الاثنين إلى منى لقضاء يوم التروية

2023-06-25 / 11:55
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هبة بريس _ الرباط

يتوجه حجاج بيت الله الحرام يوم الاثنين 26 يونيو الموافق الثامن من ذي الحجة وهو (يوم التروية ) محرمين على اختلاف نسكهم ، إلى صعيد منى اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

والسنّة أن يبيت الحاج في منى يوم التروية، ثم يتوجه إلى عرفات بعد فجر التاسع من ذي الحجة. ويستحب التوجه إلى منى قبل الزوال فيصلي الحجاج بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا.

ونشرت السلطات السعودية نقاط تفتيش أمنية عدة على الطرق الرئيسية المؤدية للحرم في مكة، فيما لا تزال التحضيرات اللوجستية والصحية مستمرة داخل مخيمات الحجاج في منى.

وأعلن وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية توفيق الربيعة، عن عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مشددا على أن لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.

وأضاف في كلمة حول استعدادات المملكة لتنظيم الحج، أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا الموسم، مشيرا إلى انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39 في المئة.

وخصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي بموسم حج هذا العام، 8 طائرات مروحية من نوع “اقوستا 139” تقدم خدماتها الإسعافية بالمشاعر المقدسة، ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتقدمة وأنظمة الملاحة الجوية والكوادر البشرية المؤهلة، إذ يبلغ معدل الاستجابة للبلاغات الطبية 7 دقائق.

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