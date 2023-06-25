أول اجتماع صيني روسي علني بعد “تمرد فاغنر”

هبة بريس _ وكالات

التقى وزير الخارجية الصينية، تشين غانغ، نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودنكو، في بكين، الأحد، بحسب ما أعلنت الصين، في أول اجتماع علني للدبلوماسيين في البلدين منذ التمرد المسلح الذي أطلقته “فاغنر” ضد القيادة العسكرية في موسكو.

وقالت الخارجية الصينية في بيان إن وزير الخارجية تشين غانغ التقى نائب وزير الخارجية الروسية رودنكو في بكين وتبادل معه وجهات النظر بشأن العلاقات بين البلدين”.

وأضافت الوزارة في بيانها أنهما ناقشا أيضا “القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.

وبدأ عناصر مجموعة “فاغنر” الانسحاب من مواقع سيطروا عليها في روسيا بعد اتفاق مع الكرملين قضى بوقف تقدمهم نحو موسكو وخروج قائدهم، يفغيني بريغوجين الى بيلاروس، بعد تمرد مسلح شكل أكبر تحدٍّ للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خضم حرب أوكرانيا، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وبعد نحو 24 ساعة من الترقب عالميا بشأن مسار أحداث شهدت سيطرة مرتزقة “فاغنر” على مقرات قيادة للجيش الروسي وتقدم أرتالهم في اتجاه العاصمة، نزع فتيل الانفجار بتوصل الكرملين وبريغوجين إلى اتفاق يوقف بموجبه الأخير تمرده ويغادر إلى بيلاروس إثر وساطة من رئيسها، ألكسندر لوكاشنكو.

وتعهدت الرئاسة الروسية بوقف أي ملاحقات بحق المقاتلين وبريغوجين الذي كان من الحلفاء المقربين من بوتين، على رغم أن الأخير اتهمه السبت بـ”خيانة” بلاده وتوجيه “طعنة في الظهر”.

وليل السبت، أعلن قائد “فاغنر” تراجعه لتجنب إراقة “الدماء الروسية”، وأن قواته “تعود أدراجها إلى المعسكرات”.

وصباح الأحد، لم يتضح مكان تواجد بريغوجين بعدما غادر ليلا على متن سيارة رباعية الدفع مقرا للقيادة العسكرية في مدينة روستوف، كانت قواته قد سيطرته عليه، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

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