بنكيران .. هناك من يتبجح بجعل المغاربة مثليين

2023-06-25 / 09:55
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هبة بريس _ الرباط

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران،” إن قدرنا، أننا أتينا في زمن عام فيه الفساد، بل أصبح وباء كونيا، وفقَدَ فيه الإنسان الصواب بشكل غير مسبوق”.

وأضاف ابن كيران في كلمته الافتتاحية في اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، السبت 24 يونيو بالرباط، أن الأمر وصل إلى درجة، أن دولة من حجم الولايات المتحدة الأمريكية، أوشكت أن تعلن الحرب على دولة إفريقية هي أوغندا، بسبب أن هذه الأخيرة سنت قوانين تجرم المثلية الجنسية، مضيفا أن أوغندا نابت عن إفريقيا كلها في الدفاع عن الفطرة والشرائع السماوية، رغم أن فيها ديانات فاسدة بالإضافة إلى المسيحية والإسلام.

وأوضح ابن كيران، أنه لا يقصد بالفساد فقط الفساد الأخلاقي، ولكن الفساد في شموليته، والذي أفسد كل المجالات، ما يقتضي من الأحزاب أن تنتبه وتقوم بواجبها وتتحمل مسؤوليتها في النهوض بــ “جهاد الكلمة” والاصطبار عليها، وإذا لم تفعل سيفسد كل شيء وحينها سيعاني الجميع بدون استثناء.

ابن كيران نبه إلى أنه في المغرب هناك من يتبجح بأنه سيجعل المغاربة مثليين، في إشارة إلى عيوش، صاحب فيلم “القفطان الأزرق”، الذي خصصه للمثلية، مستغربا كيف تم السماح في المغرب لهذا النوع من الأفلام، معترفا بعجزه عن فهم ما جرى في المغرب حتى وقع ذلك.

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تعليق واحد

  1. الموضوع الحقيقي اليوم و الذي يجب التركيز عليه هو التنمية و خلق فرص الشغل لهؤلاء الأبناء الذين نأتي بهم الى الحياة و يصطدمون بالواقع المعيشي الصعب….و هناك منتخبون يراكمون الثروات و اخرون يتمسكون بمواضيع سطحية

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