أول جزيرة سياحية “خالية من الهواتف” بالعالم..”

2023-06-25 / 09:39
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هبة بريس _ وكالات

تطلب جزيرة أولكو-تاميو غير المأهولة في فنلندا، من السياح القادمين إليها التخلي عن هواتفهم النقالة، من أجل التواصل مع الطبيعة، لتصبح الجزيرة منفصلة عن عالم رسائل البريد الإلكتروني واجتماعات الإفطار، بعد تصنيفها كأول جزيرة سياحية “خالية من الهواتف” على هذا الكوكب.

صحيفة The Times البريطانية، ذكرت الجمعة 23 يونيو/حزيران 2023، أن جزيرة أولكو-تاميو تقع على بعد 8 كيلومترات من الحدود البحرية لفنلندا مع روسيا، وهي مكان ناءٍ من الأساس، ولا تزوره إلا طيور الخرشنة القطبية الشمالية وبط أسقطور المخملي، وأحياناً قوارب عشاق الطبيعة.

تشير الصحيفة إلى أن منع استخدام الهاتف في الجزيرة هو إجراء اتخذه مجلس السياحة المحلي كتشجيع لطيفٍ أكثر من كونه حظراً صارماً، إذ يُمنح جميع الركاب الذين يستقلون العبّارة من كوتكا، أقرب ميناء إلى الجزيرة في البر الرئيسي، ملصقاً لوضعه على هواتفهم الذكية لتشجيعهم على التوقف عن استخدامها.

تقوم الفكرة بالأساس على تشجيع الزائرين على أخذ “استراحة رقمية” والتركيز بالكامل على الطبيعة في الجزيرة الموجودة في الخليج الشرقي لفنلندا، التي تضم صخوراً مغطاة بالأشنة ومتنزهاً وطنياً.

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