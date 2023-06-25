مباحثات مغربية إسرائيلية حول التعاون في الموارد الطبيعية والبيئة

2023-06-25 / 09:23
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هبة بريس _ الرباط

أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي مباحثات مع وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية إيديت سيلمان، تناولت سبل تطوير التعاون في مجالات الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

تلك المباحثات أعلن عنها مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب السبت، على هامش زيارة غير معلنة المدة تجريها إيديت للمملكة،

وقال مكتب الاتصال عبر تغريدة إن “إيديت سيلمان التقت بنظيرتها المغربية ليلى بنعلي ودار نقاش حول مختلف مجالات التعاون الثنائي بين بلدينا في مجالات التنمية المستدامة والموارد الطبيعية وحماية البيئة”.

كما زارت الوزيرة الإسرائيلية كنيسا يهوديا في العاصمة الرباط

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