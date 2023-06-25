” سان جيرمان” يوجه رسالة عاطفية لنجمه السابق ميسي

2023-06-25 / 09:19
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هبة بريس _ وكالات

هنأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، لاعبه السابق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعيد ميلاده السادس والثلاثين.

وكان ليونيل ميسي قد غادر باريس سان جيرمان، بعد انتهاء عقده مع الفريق الباريسي، وانضم إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وأكمل ليونيل ميسي، اليوم السبت، الـ36 عاما، وهو المولود في 24 يونيو عام 1987 بجنوب مدينة روساريو، في مقاطعة “سانتا في” بالأرجنتين.

ونشر النادي الباريسي، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لحظات ميسي في التدريبات والمباريات بقميص الفريق.

وكتب نادي باريس سان جيرمان، على مقطع الفيديو “عيد ميلاد سعيد.. ليو”.

وبدأت مسيرة ليونيل ميسي في أوروبا منذ عام 2000 عندما انضم إلى صفوف ناشئي برشلونة، قادما من نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، وعاد “البرغوث” إلى أمريكا لكن عبر إنتر ميامي الذي سيصبح لاعبا رسمياً فيه اعتبارا من 1 يوليو 2023.

وكان ميسي قريبا من العودة لفريقه السابق برشلونة الإسباني، لكن عدم وجود عرض مرض من إدارة النادي الكتالوني للتعاقد معه حال دون الانتقال.

ورفض ميسي كذلك خلال تلك الفترة عرضا قدرت قيمته بمليار يورو من الهلال السعودي لمدة موسمين، حيث اختار اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تفضيل عائلته لها على أموال “الزعيم”.

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