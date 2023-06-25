” طقس حار” و”سحب منخفضة ” في طقس الأحد

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال ووسط البلاد وشرق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

كما يرتقب تشكل مجموعة من السحب المنخفضة بكثافة على السواحل الوسطى والشمال – الغربي للأقاليم الجنوبية، مع نزول أمطار خفيفة خلال الصباح.

وستظهر بعض الكتل الضبابية التي ستكون كثيفة شيئا ما على السواحل والسهول الشمالية والوسطى، فضلا عن نمو سحب أخرى غير مستقرة ومرفوقة بقطرات مطرية ورعد محلي فوق مرتفعات الأطلس المتوسط وجنوب المنطقة الشرقية، وستمتد خلال نهاية الظهيرة والمساء، حتى هضاب الفوسفاط و والماس وداخل منطقتي الشاوية و الغرب

وسيتم تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من المناطق الجنوبية، والجنوب-الشرقي، ومنطقة طنجة، ووسط البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، مع تناثر غبار محلي بالجنوب، والجنوب الشرقي ووسط المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بداخل منطقة الغرب، والسايس، واللوكوس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، و الجنوب-الشرقي، وما بين 16 و23 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية، ووسط البلاد والجنوب الشرقي.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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