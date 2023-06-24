أخنوش: الحكومة تعنى بحل المشاكل الظرفية دون تعطيل تنفيذ الأوراش الاستراتيجية
أفاد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بأن حكومته ورغم صعوبة السنيتن الأخيرتين، اشتغلت بجد وعملت على معالجة مختلف المشاكل الظرفية من أجل التقليل من وقعها على الموطنين، وذلك دون وقف أو تعطيل مسار تنفيذ مختلف الأوراش الاستراتيجية.
وأوضح أخنوش، زوال اليوم السبت من مدينة سلا، خلال حضوره أشغال المنتدى الخامس للمنتخبين التجمعيين الخاص بجهة الرباط سلا القنيطرة، أن الحكومة ماضية في الطريق الصحيح، على الرغم من أن بعض الأصوات كانت تتعالى بين الفينة والأخرى من أجل إلهائها عن تنفيذ البرنامج الحكومي، من خلال تضخيم المشاكل الظرفية.
وأردف بالقول: “.. نحن كحكومة نهتم بهذه المشاكل ونعالجها، ولكن دون إغفال الأوراش الكبرى والاستراتيجية”.
في السياق ذاته، وصف رئيس حزب “الأحرار” الحصيلة المرحلية للحكومة في عدد من القطاعات، مثل الصحة والتعليم والتشغيل والاستثمار بالإيجابية.
واضاف في هذا الصدد أن “الحكومة خصصت 10 ملايير درهم لدعم الفلاحة، ولم تغفل الأهم وهو الصحة بافتتاح 1500 مستوصف بمواصفات أوروبية، ناهيك عن كون التعليم الأولي والعالي من أولوياتنا، ومن خلاله يمكن أن نغير حياة الطالب، فقط علينا عدم إغلاق الباب في وجهه من السنة الأولى، دون أن نغفل ميثاق الاستثمار”.
إلى ذلك شدد أخنوش في معرض كلمته أمام أزيد من 1100 من منتخبي حزبه على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، على أن “المغرب يتقدم بفضل ثقة المواطنين والثقة في الملك”، متابعا: “فرحون بهذه المشاريع التي نقوم بها؛ فسواء ظللنا في الحكومة أم لا، فملكنا سيظل هنا وسيتم إتمام هذه المشاريع لأنها مشاريع في صالح المغاربة وفي صالح التشغيل”.
وخلص في كلمته إلى أن “مليونين ومائة ألف شخص صوتوا للحزب، وليس بالكلام أو التشويش سننسى هؤلاء. وإذا ظلت هذه الأيادي نظيفة سنجد هذه الأصوات تنتظرنا في الانتخابات المقبلة”.