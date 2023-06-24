أخنوش: الحكومة تعنى بحل المشاكل الظرفية دون تعطيل تنفيذ الأوراش الاستراتيجية

2023-06-24 / 22:50
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هبة بريس - الرباط

أفاد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بأن حكومته ورغم صعوبة السنيتن الأخيرتين، اشتغلت بجد وعملت على معالجة مختلف المشاكل الظرفية من أجل ‏التقليل من وقعها على الموطنين، وذلك دون وقف أو تعطيل مسار تنفيذ مختلف الأوراش الاستراتيجية.

وأوضح أخنوش، زوال اليوم السبت من مدينة سلا، خلال حضوره أشغال المنتدى الخامس للمنتخبين ‏التجمعيين الخاص بجهة الرباط سلا القنيطرة، أن الحكومة ماضية في الطريق الصحيح، على الرغم من أن بعض الأصوات كانت ‏تتعالى بين الفينة والأخرى من أجل إلهائها عن تنفيذ البرنامج الحكومي، من خلال تضخيم المشاكل الظرفية.

وأردف بالقول: “.. نحن كحكومة نهتم بهذه ‏المشاكل ونعالجها، ولكن دون إغفال الأوراش الكبرى والاستراتيجية‎”.‎
في السياق ذاته، وصف رئيس حزب “الأحرار” الحصيلة المرحلية للحكومة في عدد من القطاعات، مثل الصحة والتعليم والتشغيل ‏والاستثمار بالإيجابية.
واضاف في هذا الصدد أن “الحكومة خصصت 10 ملايير درهم لدعم الفلاحة، ولم تغفل الأهم وهو الصحة بافتتاح 1500 مستوصف ‏بمواصفات أوروبية، ناهيك عن كون التعليم الأولي والعالي من أولوياتنا، ومن خلاله يمكن أن نغير حياة الطالب، فقط علينا عدم ‏إغلاق الباب في وجهه من السنة الأولى، دون أن نغفل ميثاق الاستثمار‎”.‎

إلى ذلك شدد أخنوش في معرض كلمته أمام أزيد من 1100 من منتخبي حزبه على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، على أن “المغرب يتقدم بفضل ‏ثقة المواطنين والثقة في الملك”، متابعا: “فرحون بهذه المشاريع التي نقوم بها؛ فسواء ظللنا في الحكومة أم لا، فملكنا سيظل هنا ‏وسيتم إتمام هذه المشاريع لأنها مشاريع في صالح المغاربة وفي صالح التشغيل‎”.‎
وخلص في كلمته إلى أن “مليونين ومائة ألف شخص صوتوا للحزب، وليس بالكلام أو التشويش سننسى هؤلاء. وإذا ظلت هذه الأيادي نظيفة ‏سنجد هذه الأصوات تنتظرنا في الانتخابات المقبلة”.‏

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