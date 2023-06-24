المنتخب الوطني يحقق فوزا مثيرا أمام غينيا في كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة

2023-06-24 / 23:01
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هبة بريس : رياضة

حقق المنتخب الوطني المغربي فوزا قاتلا أمام نظيره الغيني بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب مولاي عبد الله بالرباط، ضمن الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية دورة باريس 2024.

وكان منتخب غينيا السباق إلى التهديف عبر مهاجمه ألغاسيم با في الدقيقة 45، وأدرك عبد الصمد الزلزولي التعادل للمنتخب الوطني عبر ضربة جزاء في الدقيقة 68، قبل أن يعود الزلزولي لتوقيع الهدف الثاني في الدقيقة 98 من ضربة جزاء أيضا.

وألغى الحكم هدفا سجله منتخب غينيا في الدقيقة 100 بعد العودة إلى تقنية الفار.

وسيلتقي المنتخب الوطني في مباراته الثانية مع غانا يوم الثلاثاء القادم بداية من التاسعة مساء بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

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