مكناس.. بحضور العامل الصبار إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة شارع فريد الأنصاري

2023-06-24 / 22:21
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ع محياوي _ هبة بريس

في إطار تنفيذ برنامج التأهيل الحضري لمدينة مكناس، ترأس السيد عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس المعروف بكفاءته العالية مرفوقا برئيس جماعة مكناس السيد جواد بحاجي ، يوم أمس الجمعة 23 يونيو 2023، مراسيم إعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة شارع فريد الأنصاري بمكناس.

و يتضمن هذا المشروع الذي تفضل بعرض مكوناته أمام الوفد الرسمي السيدات والسادة مهندسو وتقنيو جماعة مكناس ، صفقتين اثنتين:
– الأولى تتضمن تأهيل طريق شارع فريد الأنصاري و الأزقة والساحات القريبة فازت بها شركة .GTR

– الثانية المتعلقة بتجديد الانارة العمومية بنفس الشارع و الأزقة والساحات القريبة، و فازت بها شركة PREXELEC.

و يهدف هذا المشروع الهام الى إعادة هيكلة شارع فريد الأنصاري الذي أصبح يعرف حركة مرورية دؤوبة ، وذلك من المقطع الممتد من شارع بئر أنزران الى شارع محمد السادس بطول تقريبي يبلغ 4.5 كلم. وتهم هذه التهيئة انجاز مدارات جديدة ، وتهيئة قارعة الطريق والأرصفة، وتهيئة ممرات الراجلين، وممرات للدراجات والأثاث الحضري، والغراسة والتشجير، وأعمدة ومصابيح الانارة العمومية بتقنية LED.

و يتأتى تنفيذ هذا المشروع الهام الممول من قبل البنك الدولي في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات والذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 48,4 مليون درهم بفضل الدينامية الجديدة التي أصبح يعرفها مجلس جماعة مكناس و أجهزته المسيرة تحت رئاسة السيد جواد بحاجي.

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