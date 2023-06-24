“فضيحة”اتهام نائبة “بسرقة الأزواج ” يُثير زوبعة بمجلس جهة طنجة والأخير يوضح

هبة بريس - الرباط

أثار حديث تقارير عن اقتحام سيدة وهي في حالة من الهيستيريا والصراخ، مقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وتوجيهها اتهامات لنائبة رئيس المجلس ب”سرقة الأزواج ” ،( أثار) زوبعة كبيرة وصلت حد وصف الأمر بالفضيحة.

وبحسب التقارير ذاتها ، فقد اقتحمت السيدة المعنية القاعة التي احتضنت اجتماعا للمجلس، قبل أن تنهال بوابل من السب والشتم على إحدى نائبات الرئيس واصفة إياها بـ”سراقة الرجال”.

مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة قال في بلاغ له إنه : “على إثر ما تم تداوله مؤخرا في بعض المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول مهاجمة سيدة لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بحثا عن نائبة وصفتها أمام الحاضرين ب”سارقة الأزواج”، تؤكد إدارة مجلس الجهة أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة”.

وأضاف بلاغ مجلس الجهة: “لم يسبق أبدا أن تعرض أي اجتماع بأي مكتب من مكاتب إدارة الجهة لأي اقتحام أو هجوم، من طرف أي شخص، كما أن جميع مرافق الإدارة خاضعة لنظام المراقبة الشاملة بأجهزة الفيديو، حيث لم يتم تسجيل أي اقتحام أو هجوم على مقر إدارة مجلس الجهة بطنجة”.

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