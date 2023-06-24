سيغادر الى بيلاروسيا ..موسكو تعلن إسقاط القضية الجنائية ضد قائد ومقاتلي “فاغنر”

هبة بريس - وكالات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن “القضية الرئيسية ضد بريغوجين سيتم إسقاطها عنه، وسيغادر إلى بيلاروسيا.

ولم يحدد بيسكوف لوكالة “سبوتنيك” اليوم السبت ما سيفعله بريغوجين هناك (في بيلاروسيا).

ونوخ بيسكوف إلى أن “ضمان تمكن بريغوجين من المغادرة إلى بيلاروسيا هو كلمة رئيس روسيا (فلاديمير بوتين)”.

وأجاب بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان بوتين لا يزال يثق بوزير الدفاع: “لست على علم بأي تغييرات في هذا الصدد”.

وأضاف بيسكوف: “اتفق بوتين ولوكاشينكو في الصباح على وساطة مينسك للتسوية، كانت مبادرة شخصية من رئيس بيلاروسيا، كان هناك هدف أسمى لتجنب إراقة الدماء والمواجهة الداخلية، باسم هذه الأهداف كانت جهود لوكاشينكو”.

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