عمال الطاقة بتزنيت يجددون مكتبهم النقابي
في اطار الدينامية التنظيمية التي تنهجها الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، و تنفيذا لمخرجات المجلس النقابي المنعقد باكادير نهاية الاسبوع المنصرم، عقد المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة بتيزنيت ، اليوم السبت 24 يونيو الجاري، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بتيزنيت، اجتماعا حضره مجموعة من الاطر النقابية تمثل اطر و مستخدمي التوزيع بكل من اقاليم تيزنيت، اشتوكة ايت باها و طاطا، خصص لتدارس مجموعة من النقاط، كان من اهمها :
1- صياغة ملف مطلبي تطرق فيه الحاضرون لمجموعة من المشاكل و النقائص التي تهم الشغيلة بالمديرية.
2- تجديد هياكل المكتب الاقليمي.
3- تكوين اللجان.
و بعد التداول في الوضع النقابي على المستوى الاقليمي، استحضر فيه الحاضرون حساسية الضرفية و عزمهم الاكيد على المضي بكل مسؤولية و تفان من اجل الدفاع عن حقوق الشغيلة التي يمثلونها تحت القيادة السديدة للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، تم تجديد هياكل المكتب النقابي الاقليمي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة بتيزنيت، و تم توزيع المهام بين اعضائه كالتالي:
الكاتب الاقليمي: خالد البكاري
نائبه الاول: محمد محمود بونعاج
نائبه الثاني: سعيد بونيت
امين المال: عبد الرحيم بن بيهي
نائبه: سامي اوراغ
المحافظ: عبد اللطيف اوعبدو
نائبه: عادل بوكموس
المستشارون: عبد الرحمان الناتي – محمد الشايب – اسماعيل بعلي – لحسن صبري و الطيب ادلحاج.
تعليق واحد
على زين الشفافية في النقابة ديالكم التصويت كتلقاهم موجدين ليك الجوا المخير فيكم مكيعرف على من كيصوت والنقابة لي مدافع على المستخدم لاش صالحة كلشي كنش غير على خبزتو الخوف قاتلك واش عمرك شفتي شي واحد هضر على مشكل الساعات الإضافية او الديبلاصمو واش زعما كلشي زوين في هاد المكتب الخوف حتى واحد ميقدر يهضر على هادشي الفساد اخويا اشناهية تكون برماننوص ويجي واحد شابع نعاس اقول ليك متعمر السوايع غير إلى خرجتي واش زعما إلى بقتي انت في المداومة هاديك ماشي خدمة هضرو على هادشي ولا النقابة هادشي مكيعنيها او هادوك لي فيها شبعانين راحة ولا اشنو شي واحد اجواب لكن موحال اخاف اشوفوه هههه