عمال الطاقة بتزنيت يجددون مكتبهم النقابي

2023-06-24 / 21:22
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هبة بريس : تيزنيت

في اطار الدينامية التنظيمية التي تنهجها الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، و تنفيذا لمخرجات المجلس النقابي المنعقد باكادير نهاية الاسبوع المنصرم، عقد المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة بتيزنيت ، اليوم السبت 24 يونيو الجاري، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بتيزنيت، اجتماعا حضره مجموعة من الاطر النقابية تمثل اطر و مستخدمي التوزيع بكل من اقاليم تيزنيت، اشتوكة ايت باها و طاطا، خصص لتدارس مجموعة من النقاط، كان من اهمها :

1- صياغة ملف مطلبي تطرق فيه الحاضرون لمجموعة من المشاكل و النقائص التي تهم الشغيلة بالمديرية.

2- تجديد هياكل المكتب الاقليمي.

3- تكوين اللجان.

و بعد التداول في الوضع النقابي على المستوى الاقليمي، استحضر فيه الحاضرون حساسية الضرفية و عزمهم الاكيد على المضي بكل مسؤولية و تفان من اجل الدفاع عن حقوق الشغيلة التي يمثلونها تحت القيادة السديدة للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، تم تجديد هياكل المكتب النقابي الاقليمي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة بتيزنيت، و تم توزيع المهام بين اعضائه كالتالي:

الكاتب الاقليمي: خالد البكاري
نائبه الاول: محمد محمود بونعاج
نائبه الثاني: سعيد بونيت
امين المال: عبد الرحيم بن بيهي
نائبه: سامي اوراغ
المحافظ: عبد اللطيف اوعبدو
نائبه: عادل بوكموس
المستشارون: عبد الرحمان الناتي – محمد الشايب – اسماعيل بعلي – لحسن صبري و الطيب ادلحاج.

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