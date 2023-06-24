عمال الطاقة بتزنيت يجددون مكتبهم النقابي

هبة بريس : تيزنيت

في اطار الدينامية التنظيمية التي تنهجها الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، و تنفيذا لمخرجات المجلس النقابي المنعقد باكادير نهاية الاسبوع المنصرم، عقد المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة بتيزنيت ، اليوم السبت 24 يونيو الجاري، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بتيزنيت، اجتماعا حضره مجموعة من الاطر النقابية تمثل اطر و مستخدمي التوزيع بكل من اقاليم تيزنيت، اشتوكة ايت باها و طاطا، خصص لتدارس مجموعة من النقاط، كان من اهمها :

1- صياغة ملف مطلبي تطرق فيه الحاضرون لمجموعة من المشاكل و النقائص التي تهم الشغيلة بالمديرية.

2- تجديد هياكل المكتب الاقليمي.

3- تكوين اللجان.

و بعد التداول في الوضع النقابي على المستوى الاقليمي، استحضر فيه الحاضرون حساسية الضرفية و عزمهم الاكيد على المضي بكل مسؤولية و تفان من اجل الدفاع عن حقوق الشغيلة التي يمثلونها تحت القيادة السديدة للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، تم تجديد هياكل المكتب النقابي الاقليمي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة بتيزنيت، و تم توزيع المهام بين اعضائه كالتالي:

الكاتب الاقليمي: خالد البكاري

نائبه الاول: محمد محمود بونعاج

نائبه الثاني: سعيد بونيت

امين المال: عبد الرحيم بن بيهي

نائبه: سامي اوراغ

المحافظ: عبد اللطيف اوعبدو

نائبه: عادل بوكموس

المستشارون: عبد الرحمان الناتي – محمد الشايب – اسماعيل بعلي – لحسن صبري و الطيب ادلحاج.

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