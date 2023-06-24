كلميم ..الإعدام لقاتل سيدة أربعينية وحارق جثتها

2023-06-24 / 20:56
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بكلميم، بالإعدام في حق شخص تورط في جناية القتل العمد وحرق جثة سيدة تبلغ من العمر 43 سنة بمدينة كلميم نهاية السنة الماضية.

وتابعت هيئة المحاكمة المتهم البالغ من العمر 41 سنة ، في الدعوى العمومية، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجنحة التمثيل بجثة، وذلك تماشيا مع الفصول 392 و393 و271 وفقا لما ينص عليه القانون الجنائي المغربي.

وقرر قاضي الجلسة في الدعوى المدنية قبول المطالب المدنية، وحكم على المعني بالأمر بأداء تعويض مدني إجمالي قدر في 10 ملايين سنتيم، وتحميله الصائر دون تحديد المدة المقررة في الإكراه البدني.

وتعود فصول القضية إلى لشهر أكتوبر من سنة الماضية 2022، عندما عثر عدد من المواطنين على جثة امرأة متفحمة بالكامل بحي الفتح وسط المدينة، قبل أن تتدخل العناصر الأمنية، حيث باشرت تحقيقاتها في الواقعة، ووصلت للجاني الذي اعترف أثناء استنطاقه من طرف محققي الشرطة بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء التي هزت الرأي العام المحلي والوطني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش: الحكومة تعنى بحل المشاكل الظرفية دون تعطيل تنفيذ الأوراش الاستراتيجية

أخنوش: الحكومة تعنى بحل المشاكل الظرفية دون تعطيل تنفيذ…

2023-06-24 / 22:50
Photo of مكناس.. بحضور العامل الصبار إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة شارع فريد الأنصاري

مكناس.. بحضور العامل الصبار إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة شارع…

2023-06-24 / 22:21
Photo of “فضيحة”اتهام نائبة “بسرقة الأزواج ” يُثير زوبعة بمجلس جهة طنجة والأخير يوضح

“فضيحة”اتهام نائبة “بسرقة الأزواج ” يُثير زوبعة بمجلس جهة…

2023-06-24 / 22:13
Photo of عمال الطاقة بتزنيت يجددون مكتبهم النقابي

عمال الطاقة بتزنيت يجددون مكتبهم النقابي

2023-06-24 / 21:22
Photo of طنجة المتوسط…العدد مهول والجمارك تواكب عملية العبور بكل مسؤولية وإخلاص

طنجة المتوسط…العدد مهول والجمارك تواكب عملية العبور بكل مسؤولية…

2023-06-24 / 20:00
Photo of أيمن سنباي يعود لرشده وينفي تسبب “الجن والشياطين” في مرضه النفسي

أيمن سنباي يعود لرشده وينفي تسبب “الجن والشياطين” في…

2023-06-24 / 19:53
Photo of أخنوش : خلال السنوات الثلاث المقبلة سيتم تحقيق الخير والعمل على إرضاء المواطنين

أخنوش : خلال السنوات الثلاث المقبلة سيتم تحقيق الخير…

2023-06-24 / 19:23
Photo of وزارة الداخلية: إجهاض 366 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا

وزارة الداخلية: إجهاض 366 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية…

2023-06-24 / 18:49
Photo of استئنافية الحسيمة ترفع عقوبة مــ..ــغتصب فتاة قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة

استئنافية الحسيمة ترفع عقوبة مــ..ــغتصب فتاة قاصر من ذوي…

2023-06-24 / 18:15
Photo of نشرة إنذارية: موجة حر شديدة من الأحد إلى الثلاثاء بهذه المناطق

نشرة إنذارية: موجة حر شديدة من الأحد إلى الثلاثاء…

2023-06-24 / 17:43

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق