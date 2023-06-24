بعد تمرد قائد فاغنر ..هل يتكرر سيناريو السودان بروسيا ؟

هبة بريس - متابعة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تواجه تمردا مسلحا، وذلك بعدما أعلن قائد مجموعة فاغنر العسكرية غير النظامية يفغيني بريغوجن التحرك للإطاحة بقيادة الجيش الروسي وأكد السيطرة على المقرات العسكرية في مقاطعة روستوف لجنوب البلاد .

ومع تسارع التطورات، أفاد موقع ريبار العسكري الروسي بأن قوات فاغنر تتجه نحو موسكو، وأن أرتالها تتقدم بأقصى سرعة على طول الطريق السريع بين روستوف والعاصمة الروسية ، قبل أن يعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية العسكرية إنه أمر مقاتليه، الذين كانوا يتقدمون صوب موسكو، بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء.

تمرد مجموعة فاغنر المسلحة بروسيا ، أعاد بسط المشهد السوداني الذي يشهد اشتباكات دامية بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، وبين الجيش الذي يتزعمه عبد الفتاح البرهان، وذلك بعد خلافات بينهما تتعلق بتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه في وقت سابق.

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