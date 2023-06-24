قرار محكمة تاراسكون انتكاسة قانونية جديدة لـ “البوليساريو” وأتباعها في فرنسا

هبة بريس - و م ع

أكدت صحيفة “كي بي سي” الكينية أن قرار محكمة تاراسكون، الذي أجهض مناورات النقابة الفلاحية “كونفيدرالية بايزان”، وهي منظمة نقابية فرنسية تم توظيفها في التحرش قضائيا بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “انتكاسة قانونية” جديدة لجبهة “البوليساريو” وأتباعها في فرنسا.

وأبرزت الصحيفة، في مقال بعنوان “القضاء الفرنسي يرفض طلب النقابة الفلاحية الموالية لـ البوليساريو”، أن محكمة تراسكون أدانت “كونفيدرالية بايزان”، لافتة الانتباه إلى أن هذه الانتكاسة تنضاف إلى الانتكاسات المتتالية التي حصدها الانفصاليون في الأشهر الأخيرة.

وذكرت، في هذا الصدد، بأن محكمة الاستئناف بلندن كانت قد رفضت قبل أسابيع، بشكل قطعي، الاستئناف الذي قدمته المنظمة غير الحكومية الموالية للانفصاليين “WSC” ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية رفضت بموجبه اقتراحا بعرقلة اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة.

وأشار كاتب المقال إلى أن النقابة الفلاحية كانت تعتزم منع “إيديل” (IDYL)، الشركة الفرنسية المتخصصة في تسويق الفواكه والخضروات من المغرب، بما في ذلك من الأقاليم الجنوبية، من توزيع منتجاتها.

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