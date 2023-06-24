A bulldozer passes by a hilltop manned by Moroccan soldiers on a road between Morocco and Mauritania in Guerguerat located in the Western Sahara, on November 23, 2020, after the intervention of the royal Moroccan armed forces in the area. - Morocco in early November accused the Polisario Front of blocking the key highway for trade with the rest of Africa, and launched a military operation to reopen it. (Photo by Fadel SENNA / AFP) (Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

قرار محكمة تاراسكون انتكاسة قانونية جديدة لـ “البوليساريو” وأتباعها في فرنسا

2023-06-24 / 20:15
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هبة بريس - و م ع

أكدت صحيفة “كي بي سي” الكينية أن قرار محكمة تاراسكون، الذي أجهض مناورات النقابة الفلاحية “كونفيدرالية بايزان”، وهي منظمة نقابية فرنسية تم توظيفها في التحرش قضائيا بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “انتكاسة قانونية” جديدة لجبهة “البوليساريو” وأتباعها في فرنسا.

وأبرزت الصحيفة، في مقال بعنوان “القضاء الفرنسي يرفض طلب النقابة الفلاحية الموالية لـ البوليساريو”، أن محكمة تراسكون أدانت “كونفيدرالية بايزان”، لافتة الانتباه إلى أن هذه الانتكاسة تنضاف إلى الانتكاسات المتتالية التي حصدها الانفصاليون في الأشهر الأخيرة.

وذكرت، في هذا الصدد، بأن محكمة الاستئناف بلندن كانت قد رفضت قبل أسابيع، بشكل قطعي، الاستئناف الذي قدمته المنظمة غير الحكومية الموالية للانفصاليين “WSC” ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية رفضت بموجبه اقتراحا بعرقلة اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة.

وأشار كاتب المقال إلى أن النقابة الفلاحية كانت تعتزم منع “إيديل” (IDYL)، الشركة الفرنسية المتخصصة في تسويق الفواكه والخضروات من المغرب، بما في ذلك من الأقاليم الجنوبية، من توزيع منتجاتها.

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