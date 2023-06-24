طنجة المتوسط…العدد مهول والجمارك تواكب عملية العبور بكل مسؤولية وإخلاص

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

إزدحام كبير وأفواج من العائدين في آخر عطلة نهاية الأسبوع قبيل عيد الأضحى المبارك، سيارات على متنها أفراد وعائلات، خدمات مشتركة بين كل المتداخلين في عملية مرحبا لهذه السنة، هذا هو الوضع الذي يشهده ميناء طنجة المتوسط اليوم السبت ويوم أمس الجمعة.

إستقبال في المستوى المطلوب كما أراده صاحب الجلالة لهؤلاء المهاجرين العائدين إلى أرض الوطن ، طاقات وموارد بشرية هائلة جندت للحدث السنوي وتوقعات بالمزيد من العابرين خلال اليومين القادمين، يقابل كل هذا تنسيق مشترك بين الأجهزة الأمنية العاملة بالميناء وعلى رأسها مصلحة الجمارك والضرائب المباشرة والغير المباشرة التي إستبقت التوقعات ورسمت خطة إستباقية لتسهيل عملية العبور وتقليص ساعات الإنتظار إلى أقل مستوى .

مدراء ، وآمرون بالصرف ، مفتشون وأعوان كلهم يتحركون كخلية نحل على مستوى الميناء لتوجيه الجالية نحو الممرات المخصصة للعبور وتمكينهم من خدمات جمركية تليق بهم كجالية وضعت رجلها اليمنى على ضفة الوطن إعلانا بذروة المرحلة الأولى من العملية التي يواكبها على قدم وساق المدير العام للجمارك “عبد اللطيف العمراني” ذو التجربة الطويلة في العمل الجمركي والإحتكاك المباشر مع المرتفقين والمسافرين على حد سواء.

شهادات وأصداء تصل من داخل الميناء المتوسط تثني على الإستراتيجية الجديدة وتسهيل المساطر التي قادها المدير العام مباشرة بعد توليه هرم هذه المؤسسة الحيوية، حيث يرتقب ان تحقق عملية هذه السنة نجاحا باهرا على مستوى تبسيط الإجراءات ومعالجة بعض المشاكل التي تطفو على السطح بمجرد الوصول إلى النقاط والمعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية.

“هبة بريس” وفي إطار مواكبتها الإعتيادية لعمليات العبور تواصلت مع بعض أفراد الجالية المغربية من على متن البواخر إيمانا منها بضرورة تقديم تغطية شاملة وشفافة للرأي العام يكون المجهر الصحفي فيها هو الفيصل والحكم الفعلي للنجاح او الإخفاق ، غير أن الأخبار تترامى من أعالي البحار عن خدمات جبارة تقوم بها المصالح الجمركية فيما يخص تسجيل الإستيراد المؤقت للسيارات واستشارات أخرى لها علاقة بالجمارك ، فلم يعد خلال هذه الفترة من اليوم اي مبرر للإنتظار وازدحام الطوابير، فما ان ترسو الباخرة حتى ينطلق كل مسافر نحو وجهته دون أدنى تعقيدات ، كذلك هو الحال بالنسبة لرجال الأمن وتحديدا مصلحة ختم الجوازات على متن الباخرة الذين يسابقون الزمن لإرضاء هؤلاء المغتربين وضمان دخولهم إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.

ونحن نواكب هذه العملية السنوية لا يسعنا إلا أن نجدد شكرنا للملك محمد السادس على رعايته المولوية ونثمن كذلك مجهودات كل الفاعلين والمتداخلين في عملية مرحبا وعلى رأسهم المدير العام للجمارك السيد “عبد اللطيف العمراني” والمدير العام للأمن الوطني السيد ” عبد اللطيف حموشي” على النتائج الطيبة التي تحققت خلال هذه الحملة مشددين على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق طموحات صاحب الجلالة وتطلعات افراد الجالية المغربية التواقة إلى معانقة ارض الوطن وصلة الرحم بالأهل والأحباب.

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