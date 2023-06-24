قائد فاغنر يأمر مقاتليه بالعودة لقواعدهم لتجنب إراقة الدماء

2023-06-24 / 19:29
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هبة بريس - و م ع

قال رئيس مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجن، السبت، إنه أمر مقاتليه، الذين كانوا يتقدمون صوب موسكو، بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء.

ونقلت رويترز عن قائد فاغنر قوله إن مقاتلي المجموعة تقدموا لمسافة 200 كيلومتر باتجاه موسكو خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال بريغوجين في تسجيل صوتي بثّه مكتبه “الآن هو الوقت الذي يمكن أن تُسفك فيه دماء. لذلك (…) فإنّ أرتالنا تعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية وفقاً للخطة”.

وكانت الرئاسية البيلاروسية قد أعلنت عن موافقة قائد فاغنر على “اتفاق يضمن سلامة مقاتلي فاغنر مطروح للنقاش”.

وقالت إن رئيسها لوكاشينكو تحدث إلى رئيس فاغنر وأنه يتصرف بناء على اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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