وزارة الداخلية: إجهاض 366 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا

هبة بريس - و م ع

أفادت معطيات لوزارة الداخلية بأن السلطات المغربية تمكنت على مدى السنوات الخمس الماضية من إجهاض حوالي 366 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، فيما يصل هذا الرقم إلى 70 ألف و 781 محاولة أ حبطت برسم سنة 2022، و 25 ألف و519 عند متم شهر ماي 2023.

ووفقا للمعطيات ذاتها، فقد همت عمليات الإنقاذ في عرض البحر حوالي 90 ألف مهاجر خلال السنوات الخمس الماضية، بينما بلغ العدد برسم سنة 2022 ما مجموعه 12 ألف و 478 مهاجرا، مقابل 3150 عند متم شهر ماي الماضي.

وفيما يخص تفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار بالمهاجرين، أوضح المصدر ذاته أن العدد بلغ 290 شبكة إجرامية سنة 2022، فيما تم تفكيك 117 شبكة إلى غاية متم ماي 2023، مما يرفع العدد الإجمالي للشبكات التي تم تفكيكها خلال السنوات الخمس الماضية إلى 1500.

وفي ما يتعلق بمحاولات اقتحام سبتة ومليلية التي أحبطتها السلطات المغربية، تفيد معطيات وزارة الداخلية بأنها بلغت حوالي مائة محاولة م جهضة خلال السنوات الخمس الماضية، تورط فيها حوالي 17 ألف و500 شخص، مشيرة إلى أنه برسم سنة 2022 فقط، بلغ عدد محاولات اقتحام السياج الحديدي لسبتة ومليلية، 16 محاولة مقابل محاولة وحيدة خلال الخمسة أشهر الأخيرة من السنة الجارية، وذلك بفضل تعزيز جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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