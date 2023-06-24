تونس ..النيابة العامة ترفض الإفراج عن المعارضة شيماء عيسى

هبة بريس - وكالات

استأنفت النيابة العامة في تونس الجمعة قرار الإفراج عن المعارضة شيماء عيسى المحتجزة منذ فبراير بشبهة “التآمر على أمن الدولة”، ما يعني إبقاءها موقوفة، بحسب ما أفاد محاموها.

وأمر قاض بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في وقت سابق الجمعة بالإفراج عن شيماء عيسى المحتجزة بشبهة “التآمر على أمن الدولة”، لكن الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة أوقف تنفيذ هذا القرار، وفق المحامين.

أوقفت شيماء عيسى (43 عاما) في 22 فبراير، وهي واحدة من قيادات “جبهة الخلاص الوطني”، ائتلاف المعارضة الأبرز للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات منذ 25 يوليو 2021.

وعلق رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي قائلا “قرار الإفراج عن شيماء عيسى قرار سياسي، ولم يكن قرارا مستقلاً لقاضي التحقيق. لقد قدموا استئنافا، لماذا؟ لا أعرف ولكنه سياسي أيضًا”.

واعتبر الشابي أن قاضي قطب مكافحة الإرهاب “يخضع للأوامر”.

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