A policeman stands guard in front of the court in Tunis on June 5, 2013 where three European women who bared their breasts in the Tunisian capital last week will go on trial. Three European women went on trial in Tunis for holding a topless anti-Islamist protest, and their French lawyer said he was confident they would escape prison despite the threat of jail sentences. AFP PHOTO / FETHI BELAID / AFP PHOTO / FETHI BELAID

تونس ..النيابة العامة ترفض الإفراج عن المعارضة شيماء عيسى

2023-06-24 / 18:30
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هبة بريس - وكالات

استأنفت النيابة العامة في تونس الجمعة قرار الإفراج عن المعارضة شيماء عيسى المحتجزة منذ فبراير بشبهة “التآمر على أمن الدولة”، ما يعني إبقاءها موقوفة، بحسب ما أفاد محاموها.

وأمر قاض بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في وقت سابق الجمعة بالإفراج عن شيماء عيسى المحتجزة بشبهة “التآمر على أمن الدولة”، لكن الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة أوقف تنفيذ هذا القرار، وفق المحامين.

أوقفت شيماء عيسى (43 عاما) في 22 فبراير، وهي واحدة من قيادات “جبهة الخلاص الوطني”، ائتلاف المعارضة الأبرز للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات منذ 25 يوليو 2021.

وعلق رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي قائلا “قرار الإفراج عن شيماء عيسى قرار سياسي، ولم يكن قرارا مستقلاً لقاضي التحقيق. لقد قدموا استئنافا، لماذا؟ لا أعرف ولكنه سياسي أيضًا”.

واعتبر الشابي أن قاضي قطب مكافحة الإرهاب “يخضع للأوامر”.

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