مدرب إتحاد جدة السعودي يحسم مصير حمد الله بعد قدوم بنزيما

2023-06-24 / 18:30
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هبة بريس : رياضة

حسم البرتغالي نونو سانتو، مدرب إتحاد جدة السعودي مصير الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله في ظل قدوم النجم الفرنسي كريم بنزيما خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت قناة “الكأس” القطرية أن مدرب إتحاد جدة يريد استمرار حمد الله مع فريقه الموسم القادم، لرغبته في الاعتماد عليه بالرغم من قدوم كريم بنزيما المتوج مؤخرا بالكرة الذهبية.

ووفقا لنفس المصدر فإن نونو سانتو يعرف جيدا امكانيات حمد الله ويرغب في استمراره مع فريقه، بعدما قدم هذا الموسم مستوى مميز وساهم بشكل كبير في تتويج إتحاد جدة بلقب الدوري السعودي.

 

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