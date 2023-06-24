نشرة إنذارية: موجة حر شديدة من الأحد إلى الثلاثاء بهذه المناطق

2023-06-24 / 17:43
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و47 درجة من الأحد إلى الثلاثاء القادمين بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 47 و45 درجة من الأحد إلى الثلاثاء القادمين بكل من أقاليم تاونات، وزان، سيدي سليمان، سيدي قاسم، العرائش،القنيطرة، الخميسات،الفقيه بنصالح، سطات، اليوسفية، الرحامنة، قلعة السراغنة، شيشاوة، مراكش،سيديبنور،تارودانت.

كما يرتقب، وفق المصدر نفسه، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من الأحد إلى الثلاثاء القادمين بكل من أقاليم أكادير، انزكان، ايت ملول، شتوكة ايت باها، تزنيت، سيدي افني، طانطان، كلميم، اسا الزاك، سمارة اوسرد.

ومن المتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و39 درجة من الأحد إلى الثلاثاء المقبلين بكل من مولاي يعقوب، فاس، مكناس، صفرو، الحاجب، خنيفرة، بني ملال، أزيلال، الحوز، الصويرة، الرشيدية، وزاكورة.

ومن المتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و36 درجة من الأحد إلى الثلاثاء المقبلين بكل الدار البيضاء ومديونة والنواصر والمحمدية والرباط،سلا،الصخيرات،برشيد،الجديدة،اسفي.

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