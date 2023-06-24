صحيفة “ماركا”: مانشستر سيتي يريد التعاقد مع أشرف حكيمي

2023-06-24 / 16:53
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هبة بريس - وكالات

أفادت صحيفة “ماركا” بأن مانشستر سيتي يريد التعاقد مع المدافع المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان.

وبحسب الصحيفة فإنه مع اقتراب رحيل إلكاي غوندوغان وكايل ووكر واحتمال رحيل برناردو سيلفا يريد بيب غوارديولا تعزيز تشكيلة مانشستر سيتي بالتعاقد مع حكيمي.

واقترب مانشستر سيتي، بطل الثلاثية الموسم المنقضي، من التعاقد مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش من تشيلسي، ويرتبط بالتعاقد مع مواطنه جوسكو جفارديول من لايبزيغ، كما يبحث غوارديولا عن بديل لكايل ووكر الذي يرتبط بالانتقال لبايرن ميونخ.

وذكرت “ماركا: “طلب غوارديولا مانشستر سيتي بالتعاقد مع أشرف حكيمي، الذي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2026”.

وأوضحت الصحيفة أن رحيل جواو كانسيلو، الذي فشل في الاستقرار في بايرن ميونخ أثناء إعارته، سيكون سببًا مقنعًا آخر لمانشستر سيتي لمحاولة التعاقد مع الجناح المغربي البالغ من العمر 24 عاما.

وقالت الصحيفة: “عقد حكيمي يجعل من الصعب عليه مغادرة العاصمة الفرنسية، لكن العام الماضي المليء بالنجاحات هو سبب يجعل من الصعب للغاية رفض عرض من مانشستر سيتي”.

وأكدت أن مانشستر سيتي “سيدفع بكل سرور” رقمًا مرتفعًا للحصول على حكيمي لأنه يعتبره ضروريًا للتشكيلة المثالية التي يصنعها غوارديولا.

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