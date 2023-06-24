Belarusian President Alexander Lukashenko speaks during a meeting with Commonwealth of Independent States officials in Minsk on May 28, 2021. (Photo by Dmitry Astakhov / POOL / AFP) (Photo by DMITRY ASTAKHOV/POOL/AFP via Getty Images)

شرارة التمرد تنتقل لبيلاروسيا.. قائد يدعو لإطاحة لوكاشينكو

2023-06-24 / 16:02
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هبة بريس - وكالات

يبدو أن رياح التمرد التي لفحت روسيا خلال الساعات الماضية، أغرت بعض القادة الانفصاليين أو المعارضين لحكم رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو.

فقد ظهر القائد العسكري المعارض، فاليري ساخشيك، اليوم السبت، في فيديو يهاجم فيه ما وصفه بـ”النظام الفاسد في روسيا، ويدعو إلى الانقلاب على لوكاشينكو”، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وناشد القيادي المنفصل ومؤسس الكتيبة الجوية الأولى في القوات المسلحة الأوكرانية، بحسب الفيديو الذي نشره على حسابه في تويتر مستشار وزير الداخلية الأوكراني، مواطني بلاده انتهاز هذه الفرصة التاريخية.

كما رأى أن النظام الفاسد في روسيا بدأ يتهاوى، متوقعاً أن يفوز قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين على بوتين.

كذلك اعتبر أن على جيش بيلاروسيا انتهاز تلك الفرصة التاريخية، في دعوة للإطاحة بلوكاشينكو.

وكان ساخشيك يشغل قبل أن ينشق عن الجيش، منصب قائد لواء في القوات الجوية البيلاروسية. وبعد الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، أطلق نداءات عدة إلى القوات البيلاروسية من أجل حثها على رفض المشاركة في أي هجوم ضد أوكرانيا.

أتت هذه الدعوة، بعد أن أعلن برغوجين التمرد على قادة الجيش الروسي، كما انتقد بوتين لوصفه عناصر فاغنر بالخونة، واعدا الشعب الروسي برئيس جديد قريباً.

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