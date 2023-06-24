الحبس النافذ لنائب رئيس مقاطعة بفاس بتهمة هت.ك عرض فتاة معاقة ذهنيا

2023-06-24 / 15:38
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هبة بريس _ فاس

أدانت جنايات فاس الاستئنافية النائب الأول لرئيس مقاطعة جنان الورد، بالحبس النافذ ل5 سنوات بعد مؤاخذته بجنايتي الاغتصاب وهتك العرض بالعنف في حق فتاة تعيش واقع التشرد مدمنة على استهلاك المخدرات وتعاني من إعاقة ذهنية.

المتهم يشغل أيضا عضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس من حزب البام، جاءت بعد شهر من تعيين ملفه من جديد أمام الغرفة بعد قبول محكمة النقض طلبا طعن فيه الوكيل العام باستئنافية فاس في قرار تبرئته من الجنايتين قبل نحو 8 سنوات مرت على تفجر الفضيحة بعد اكتشاف استغلاله للفتاة التي ظل ينكر مواقعتها او الاعتداء الجنسي عليها.

وأمهلت الغرفة، المتهم وهو متزوج وأب، مدة قانونية للطعن بالنقض في قرارها الذي صدمه ، تحت طائلة الاعتقال لتنفيذ العقوبة في حالة تأخره أو رفض طلب الطعن.

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تعليق واحد

  1. لا حول و لا قوة الا بالله ،لو كان في بلد ديموقراطي لكان عاى الاقل سجنه خمسة عشر عاما.

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