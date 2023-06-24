مسابقة “أطروحتي حول الدفاع عن الوحدة الترابية في عشرة دقائق” .. تتويج 4 باحثين

2023-06-24 / 15:00
0
هبة بريس

توج أربعة طلبة باحثين بجائزة الدورة الأولى للمسابقة الوطنية “أطروحتي حول الدفاع عن الوحدة الترابية في عشرة دقائق”، التي نظمها المركز الوطني للدراسات و الأبحاث حول الصحراء، التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش.

وحاز على الجائزة الأولى الطالب الباحث حكيم التوزاني، عن أطروحته بعنوان “تداعيات مبادرة الحكم الذاتي المغربي لجهة الصحراء على ضوء التجارب الدولية المقارنة”، فيما آلت الجائزة الثانية للطالبة الباحثة تفرح بوكرين، عن أطروحتها حول “تقييم السياسات العمومية الترابية : جهة العيون الساقية الحمراء نموذجا”.

وعادت الجائزة الثالثة مناصفة بين الطالبين الباحثين، محمد أحمد حامنا، عن أطروحته في موضوع “طرق الدفاع عن القضية الوطنية في المحافل الدولية باللغات الأجنبية”، وعلي لمطاهري عن أطروحته “العلاقات المغربية الإفريقية من منظور الدبلوماسية الدينية : دراسة علمية استشرافية”.

وبالمناسبة، قال رئيس جامعة القاضي عياض، الحسن احبيض، في تصريح للصحافة، إن “العمل الذي نقوم به، هو عمل مكمل للدبلوماسية الرسمية، وأيضا للتعريف بنجاحات الدبلوماسية المغربية، وبالتنمية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية على كافة الأصعدة”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة، التي نظمت في إطار الاحتفالات بالذكرى الرابعة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، كانت مفتوحة أمام الباحثين المغاربة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، أو المسجلين بأحد مراكز الدكتوراه في المؤسسات الجامعية المغربية أو الدولية.

وبحسب المنظمين، فإن هذه الجائزة، التي نظمت حول موضوع “الترافع عن القضية الوطنية وديناميات المجال الصحراوي”، تأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الجبهة الداخلية، وكذا تثمينا وتشجيعا للبحث العلمي في القضايا ذات البعد الوطني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of استئنافية الحسيمة ترفع عقوبة مــ..ــغتصب فتاة قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة

استئنافية الحسيمة ترفع عقوبة مــ..ــغتصب فتاة قاصر من ذوي…

2023-06-24 / 18:15
Photo of نشرة إنذارية: موجة حر شديدة من الأحد إلى الثلاثاء بهذه المناطق

نشرة إنذارية: موجة حر شديدة من الأحد إلى الثلاثاء…

2023-06-24 / 17:43
Photo of رؤساء المؤسسات التعليمية بسطات يقاطعون التكوينات ويطالبون بتحديد الاختصاصات

رؤساء المؤسسات التعليمية بسطات يقاطعون التكوينات ويطالبون بتحديد الاختصاصات

2023-06-24 / 16:56
Photo of محكمة جرائم الأموال تفرج عن رئيس جماعة غياثة الغربية بكفالة مالية

محكمة جرائم الأموال تفرج عن رئيس جماعة غياثة الغربية…

2023-06-24 / 16:21
Photo of إسبانيا والمغرب ملتزمان التزاما راسخا بمواصلة جهودهما في مجال التدبير الإنساني للحدود

إسبانيا والمغرب ملتزمان التزاما راسخا بمواصلة جهودهما في مجال…

2023-06-24 / 15:48
Photo of الحبس النافذ لنائب رئيس مقاطعة بفاس بتهمة هت.ك عرض فتاة معاقة ذهنيا

الحبس النافذ لنائب رئيس مقاطعة بفاس بتهمة هت.ك عرض…

2023-06-24 / 15:38
Photo of بحضور عامل تازة.. تدشين الخزان الكبير للماء الصالح للشرب لتازة العليا

بحضور عامل تازة.. تدشين الخزان الكبير للماء الصالح للشرب…

2023-06-24 / 14:24
Photo of رئيس جامعة سطات يفك لغز تسجيل 30.000 طالب وطالبة بقاعدة البيانات ” فيديو”

رئيس جامعة سطات يفك لغز تسجيل 30.000 طالب وطالبة…

2023-06-24 / 14:14
Photo of موثقة بالدار البيضاء تستنجد بوكيل الملك بسبب التشهير

موثقة بالدار البيضاء تستنجد بوكيل الملك بسبب التشهير

2023-06-24 / 12:50
Photo of إنزكان : فيديو يورط شيخ ثمانيني متهم بهت.ك عرض طفل

إنزكان : فيديو يورط شيخ ثمانيني متهم بهت.ك عرض…

2023-06-24 / 12:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق