رئيس جامعة سطات يفك لغز تسجيل 30.000 طالب وطالبة بقاعدة البيانات ” فيديو”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكد الدكتور عبد اللطيف مكرم رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، أنه انتهج رفقة فريق عمله، سياسة واستراتيجية جديدة تروم الرفع من جودة الخدمات تنبني على تطبيقات رقمية جديدة، سيكون لها الأثر الايجابي والكبير على الشق البيداغوجي.

وأضاف عبد اللطيف مكرم، أن التشخيص الدقيق الذي اعتمد على معطيات دقيقة مسجلة بقاعدة البيانات الحقيقية والرسمية، مكن من حصر عدد الطلبة المسجلين بشكل رسمي بكلية العلوم القانونية والسياسة في 10.000طالب وطالبة، بدل 30.000 طالب وطالبة، كما تم حصر عدد الطلبة المسجلين بكلية الاقتصاد والتدبير في 8000 طالب وطالبة بدل 11.000 الذين كانت أسماؤهم مدرجة باللوائح، والغريب في الأمر أن من بين هؤلاء من غادر الكلية، او انقطع عن الدراسة، أو اشتغل في مناصب معينة.

وأشار رئيس الجامعة، أن الاستراتيجية التي تبنتها الجامعة بمعية كافة العمداء والرؤساء والاساتذة والموظفين، ساهمت في ضبط وحصر اللوائح بشكل رسمي، مما سيساهم لامحالة في تخفيف الاعباء وترشيد النفقات، بيد أنه تم الاشتغال بالموازاة مع ذلك، بفكرة التسجيل الالكتروني الرقمي عن بعد، حيث إن الطلبة عوض الانتقال إلى الجامعة للتسجيل، يكفيهم فقط الدخول إلى المنصة عن بعد، وبالتالي يبقى الدور بعد ذلك على موظفي الجامعة لتأكيد التسجل وحصر اللوائح بشكل رسمي مع كل سنة جامعية يأخذ بعين الاعتبار تحيين البيانات.

وشدد عبد اللطيف مكرم، أن هذه المجهودات المبذولة، تهدف بالأساس إلى تخفيف الأعباء على الأساتذة والموظفين خلال مراحل تدبيرهم لمحطات الامتحانات والمداولات والتصحيح وتحرير المحاضر وكذا مرحلة تسليم الشواهد، كما ستساهم في ترشيد النفقات وتخفيف الأعباء.

وتعهد عبد اللطيف مكرم الذي كان يتحدث في لقاء خاص بهبة بريس، باستصدار شواهد الطلبة ودبلوماتهم وبيانات نقطهم في الوقت المحدد حتى يتمكن هؤلاء الطلبة والطالبات من المشاركة في المباريات والامتحانات التي قد تخول لهم الولوج إلى سوق الشغل.

وفي ختام كلمته، نوه عبد اللطيف مكرم بكافة مكونات الجامعة الداخليين والخارجيين، الذين أبانوا عن حس وطني ومواقف نبيلة ورغبة جامحة للاصلاح، لاسيما وأن الجامعة بكافة مؤسساتها لها تاريخ عريق، وتزخر بطاقات وكفاءات لها الدور الريادي والكبير في اعطاء نفس جديد في التدبير والتسيير بروح الفريق.

ويذكر، أن عبد اللطيف مكرم الرئيس الجديد لجامعة الحسن الأول بسطات، كان قد تقلد مهام عدة منها مهام نائب رئيس جامعة إبن زهر بأكادير لأكثر من 10 سنوات ومديرا بالنيابة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير، كما راكم الرجل تجارب عدة في مجال التدبير، منها تقلده لمهام عمادة كلية العلوم بتطوان في ولايتين متتاليتين.

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