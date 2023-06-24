بريغوجين :” سيطرنا على مقر القيادة الروسية في روستوف دون إطلاق رصاصة واحدة”
هبة بريس - وكالات
قال قائد مجموعة فاغنر الروسية المتمردة، يفجيني بريغوجين، أن قواته سيطرت على مقر الجيش الروسي في روستوف في جنوب روسيا من دون إطلاق رصاصة واحدة وأنه يحظى بتأييد سكانها.
وقال بريجوجين، عبر رسالة صوتية ردا على اتهام الرئيس فلاديمير بوتين «بالخيانة»، «لماذا نحظى بتأييد البلاد؟ لأننا نشق مسيرة من أجل العدالة».
وأضاف «دخلنا روستوف وبدون اطلاق رصاصة واحدة سيطرنا على مبنى المقر العام» للجيش.
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