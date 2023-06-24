رئيس الشيشان: “سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على وحدة روسيا”
أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف على ضرورة قمع التمرد المسلح، وأعلن استعداده لبذل كل ما هو ممكن لحماية روسيا وسيادتها.
وقال إنه يؤيد تماما كل كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشددا أنه يجب القضاء على التمرد المسلح الذي دعا له مؤسس شركة “فاغنر” العسكرية يفغيني بريغوجين.
وأضاف: “لدينا قائد أعلى منتخب من قبل الشعب يعرف الوضع برمته بأدق التفاصيل بشكل أفضل من أي استراتيجي”.
وأكد أنه “يجب القضاء على التمرد وإذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة فنحن مستعدون”، وأن “مقاتلي وزارة الدفاع والحرس الروسي في جمهورية الشيشان قد غادروا إلى مناطق التوتر”.
وقال: “سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على وحدة روسيا وحماية دولتنا!”.
وشدد على أن “أمن الدولة وتماسك المجتمع الروسي في مثل هذه اللحظة فوق كل شيء”، مشيرا إلى أن “ما يحدث ليس إنذارا لوزارة الدفاع ولكنه تحد للدولة ويجب على الجميع الاتحاد ضده”.
وقال: “انظر كيف يستغل أعداؤنا في الغرب هذا الوضع، كم عدد الأكاذيب، وكم عدد النداءات الكاذبة التي تخيف مواطنينا وتخلق خطر حدوث حالة مزعزعة للاستقرار، وهذه هي النتائج المتوقعة لمحاولة بريغوجين الغادرة”.
12 تعليقات
هل هي مؤامرة جديدة على روسيا ؟ حتى رئيس الشيشان سيتمرد يوما كما تمرد قائد فاغنر..
روسيا اليوم في مأزق كبير وأمام تحد صعب عليها مواجهته..
روسيا ستحصد ما زرعته مع أكرانيا واخراج سكانها وتدمير كل وحداتها ..
قوات فاغنر مدفوعة من أمريكا..
مجرد مسرحيات قد يتبعها نجود شامل على الاراضي الاكرانية بدعوة محاربة الارهاب في أكرانيا وستصبح الأخيرة مثل سوريا والعراق ولبنان وفلسطين وغيرها ..
بوتين يعرف جيداً ما يفعله ولديه خبرة في مجال الحرب..
تحيا روسيا العملاقة بقيادة بوتين..
ما الذي تسعى اليه روسيا بخلق هذه المليشيات.قوات فاغنر على الأراضي الاكرانية ..
قوات فاغنر لن تدوم مع قوات الاتحاد الروسي…
أ ترى قاله حبا في بوتين او خوفا منه ؟ الجواب هو خوفك من بوتين وليس حبا وإلا كيف تصطف مع من أباد الشعب الشيشاني وقتله ؟ قديروف مجرد بيدق نصبته روسيا للمولاة.لم ينتخبه أحد وزج بالشيشانيين في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.مهما طالت سلطة الديكتاروريين حتما ستسقط يوما ما والانقلاب يأتي من أقرب الناس إليهم.هذا مخطط للغرب أتى أكله إن لم يكن مجرد مسرحية روسيا لتبرير إنسحاب وشيك من أوكرانيا عوض الخروج بطريقة مذلة تكسر شوكتها ولتحافظ على سمعتها لحفظ ماء الوجه أمام حلفائهم.
هذه الدمية الخبيثة الشيشانية المسرطنة ألا تتذكر يوم قتل النظام الروسي بقيادة السفاح بوتين الشعب الشيشاني وإغتصب نسائه وقام النظام البوتيني بخلق عمليات إرهابية داخل روسيا و في قلب موسكو بدعوى أن المقاتلين الشيشان هم من كانوا وراء هذه العمليات.المحللين الروسيين نفسهم قالو ان كل هذه العمليات ورائها نظام الكرملين الخبيث واليوم تجي هاد الدمية الروسية وتقولك خاصنا نحاربو المتمردين ونقضيو عليهوم وراه ماكانش المتمرد قد هاد وجه الشر اللي كيدّعي أنه مسلم في حين ان مقاتليه كيعاونو النظام البوتيني بدعوى الجهاد في سبيل الحرية😂😂ويجيك كحل الراس يقوليك بوتين راجل ومازال غايقضي على المتمردين وغا يقضي على اوكرانيا ههههه وهو مسكين شرق أوكرانيا بقا فيه قريب عامين وباقي واحل معاه ههههه.
الخلاصة :إنها نهاية نظام العصابة وعلى شاكلته كل من كان إلى جانبه من قبيل فصيلة الكابرنات الكرغلية.
هذا المعتوه من فغنير لعب بعقله الامريكان و الانجليز ، لكن لا تنسو القائد بوتين فهو قادر على تدمير التمرد و اوكرانيا و ما بعدها من كلاب اوروبا و امريكا ، انتظروا هنا اربع وعشرين ساعة و سترون حكمة و دهاء بوتين.