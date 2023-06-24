رئيس الشيشان: “سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على وحدة روسيا”

2023-06-24 / 11:00
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هبة بريس - وكالات

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف على ضرورة قمع التمرد المسلح، وأعلن استعداده لبذل كل ما هو ممكن لحماية روسيا وسيادتها.

وقال إنه يؤيد تماما كل كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشددا أنه يجب القضاء على التمرد المسلح الذي دعا له مؤسس شركة “فاغنر” العسكرية يفغيني بريغوجين.

وأضاف: “لدينا قائد أعلى منتخب من قبل الشعب يعرف الوضع برمته بأدق التفاصيل بشكل أفضل من أي استراتيجي”.

وأكد أنه “يجب القضاء على التمرد وإذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة فنحن مستعدون”، وأن “مقاتلي وزارة الدفاع والحرس الروسي في جمهورية الشيشان قد غادروا إلى مناطق التوتر”.

وقال: “سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على وحدة روسيا وحماية دولتنا!”.

وشدد على أن “أمن الدولة وتماسك المجتمع الروسي في مثل هذه اللحظة فوق كل شيء”، مشيرا إلى أن “ما يحدث ليس إنذارا لوزارة الدفاع ولكنه تحد للدولة ويجب على الجميع الاتحاد ضده”.

وقال: “انظر كيف يستغل أعداؤنا في الغرب هذا الوضع، كم عدد الأكاذيب، وكم عدد النداءات الكاذبة التي تخيف مواطنينا وتخلق خطر حدوث حالة مزعزعة للاستقرار، وهذه هي النتائج المتوقعة لمحاولة بريغوجين الغادرة”.

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‫9 تعليقات

  1. هل هي مؤامرة جديدة على روسيا ؟ حتى رئيس الشيشان سيتمرد يوما كما تمرد قائد فاغنر..

  5. مجرد مسرحيات قد يتبعها نجود شامل على الاراضي الاكرانية بدعوة محاربة الارهاب في أكرانيا وستصبح الأخيرة مثل سوريا والعراق ولبنان وفلسطين وغيرها ..

  8. ما الذي تسعى اليه روسيا بخلق هذه المليشيات.قوات فاغنر على الأراضي الاكرانية ..

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