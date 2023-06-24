أوكرانيا تصف تمرد فاغنر بأنه “عملية لمكافحة الإر.هاب”

هبة بريس - وكالات

وصف ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم السبت، تحركات يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بأنها “عملية لمكافحة الإرهاب”، وقال إن “كل شيء بدأ للتو في روسيا”.

وقال بودولياك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “الشقاق بين النخب جلي للغاية. الموافقة والتظاهر بأن كل شيء مستقر لن يفلحا.. لا بد أن يخسر طرف ما بكل تأكيد: إما بريغوجين أو القوى المناهضة له”.

وكان رئيس فاغنر قاد ما قال مسؤولون روس، إنه تمرد مسلح على القيادة العسكرية الروسية، بعد اتهامها بقصف مواقع لقواته في أوكرانيا أمس الجمعة.

وعبرت قوات مجموعة فاغنر الحدود الروسية الأوكرانية، وسيطرت على مواقع للجيش في مدينة روستوف أون دون الجنوبية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0