أوكرانيا تصف تمرد فاغنر بأنه “عملية لمكافحة الإر.هاب”

2023-06-24 / 10:27
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هبة بريس - وكالات

وصف ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم السبت، تحركات يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بأنها “عملية لمكافحة الإرهاب”، وقال إن “كل شيء بدأ للتو في روسيا”.

وقال بودولياك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “الشقاق بين النخب جلي للغاية. الموافقة والتظاهر بأن كل شيء مستقر لن يفلحا.. لا بد أن يخسر طرف ما بكل تأكيد: إما بريغوجين أو القوى المناهضة له”.

وكان رئيس فاغنر قاد ما قال مسؤولون روس، إنه تمرد مسلح على القيادة العسكرية الروسية، بعد اتهامها بقصف مواقع لقواته في أوكرانيا أمس الجمعة.

وعبرت قوات مجموعة فاغنر الحدود الروسية الأوكرانية، وسيطرت على مواقع للجيش في مدينة روستوف أون دون الجنوبية.

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‫10 تعليقات

  2. الواقع هو لن يسمح أحد بانتصار أحد و المسموح به وهو الضمار و الموت لاكرانيا..

  4. اوكرانيا أصبحت محرقة للجنود الأوكران المدافعين عن أرضهم لأن الروس أقوياء وخصوصا فاغنر.وعندهم النفس الطويل للقتال .

  5. هذه نهاية الدول التي تعتمد على مليشيات وقوات رديفة مصيرها الى الزوال ليس لحماية البلد بل من أجل حماية الكرسي..

  8. الفكرة هي بقاء روسيا بأوكرانيا بذريعة مكافحة الإرهاب وطبعا لا أحد سيكون ضد مكافحة الإرهاب بل ستستغل روسيا الأمر أشد استغلال لضم الاراضي الاكرانية لها ..

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