لقجع بهنئ الجيش الملكي بتتويجه بلقب البطولة

2023-06-24 / 10:10
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هبة بريس

هنأ رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، أصالة عن نفسه و نيابة عن أعضاء المكتب المديري، نادي الجيش الملكي بمناسبة تتويجه بلقب البطولة الاحترافية لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023.

وجاء فوز الجيش الملكي بلقب البطولة الاحترافية، بعد تصدره للدوري المغربي برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوداد الرياضي.

وفاز الجيش الملكي على مضيفه اتحاد طنجة بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة، على أرضية الملعب الكبير لطنجة، برسم منافسات الدورة 30.

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‫10 تعليقات

  1. الوداد الرياضي خسر لقبين في 12 يوم . الاول مع الأهلي المصري. والثاني مع الفريق العسكري ..

  10. انتهاء البطولة المغربية هذا الموسم بفوز الجيش الملكي 67 نقطة على الوداد الرياضي 66 نقطة..

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