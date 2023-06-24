قائد فاغنر: قواتنا عبرت إلى روسيا.. وسندمر كل ما يعترض طريقنا
تعهد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي أعلن الانتفاض على القيادة العسكرية الروسية، السبت أن “يذهب حتى النهاية” وأن “يدمّر كل ما يعترض طريقه”، مؤكدا أن قواته دخلت الأراضي الروسية
وقال بريغوجين في رسالة صوتية على تلغرام “نحن نُواصِل وسنذهب حتى النهاية” وذلك بعد إعلانه أن قواته “عبرت حدود الدولة” الروسية بعدما كانت منتشرة في أوكرانيا. ويؤكد بريغوجين أن لديه 25 ألف مقاتل.
في الأثناء، أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس” فجر السبت أنّ الإجراءات الأمنية تمّ تشديدها في موسكو.
وقال مسؤول أمني إنّه “تمّ تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو. المواقع الأكثر أهمية تخضع لإجراءات أمنية مشدّدة”، وكذلك “أجهزة الدولة ومنشآت النقل”.
وكانت السلطات الروسية قد اتهمت الجمعة قائد مجموعة فاغنر بالسعي إلى إشعال “حرب أهلية” في البلاد بسبب دعوته العسكريين للانتفاض على قيادتهم، مناشدة مقاتليه القبض عليه.
10 تعليقات
يبدو أن الأمور لا تبشر بالخير والقادم سيكون سيء ..
بوتين يواجه أكبر تحدي في حياته ..
هناك خطر قادم الى روسيا من الدول الناتو وأمريكا..
روسيا الفيدرالية مستهدفة ومحاصرة..
على روسيا ان تكون حذرة من تقلبات الأعداء المجاورة..
تحيا روسيا العملاقة..
بوتين يعرف ماذا يفعل ..
قائد فاغنر يتوعد كبار قادة الجيش بالانقلاب العسكري على روسيا ..
أوكرانيا تدمرت على يد روسيا.لكن الضربة لروسيا ستكون موجعة جدا ..
الكابرانت طريقهم كحلة. اللي اتلاقاوه يغرق في المشاكل.
الروينة في الكوزينة.