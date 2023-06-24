قائد فاغنر: قواتنا عبرت إلى روسيا.. وسندمر كل ما يعترض طريقنا

2023-06-24 / 09:50
10
هبة بريس - وكالات

تعهد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي أعلن الانتفاض على القيادة العسكرية الروسية، السبت أن “يذهب حتى النهاية” وأن “يدمّر كل ما يعترض طريقه”، مؤكدا أن قواته دخلت الأراضي الروسية

وقال بريغوجين في رسالة صوتية على تلغرام “نحن نُواصِل وسنذهب حتى النهاية” وذلك بعد إعلانه أن قواته “عبرت حدود الدولة” الروسية بعدما كانت منتشرة في أوكرانيا. ويؤكد بريغوجين أن لديه 25 ألف مقاتل.

في الأثناء، أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس” فجر السبت أنّ الإجراءات الأمنية تمّ تشديدها في موسكو.

وقال مسؤول أمني إنّه “تمّ تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو. المواقع الأكثر أهمية تخضع لإجراءات أمنية مشدّدة”، وكذلك “أجهزة الدولة ومنشآت النقل”.

وكانت السلطات الروسية قد اتهمت الجمعة قائد مجموعة فاغنر بالسعي إلى إشعال “حرب أهلية” في البلاد بسبب دعوته العسكريين للانتفاض على قيادتهم، مناشدة مقاتليه القبض عليه.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاتحاد الأوروبي: نتابع الوضع عن كثب في روسيا

الاتحاد الأوروبي: نتابع الوضع عن كثب في روسيا

2023-06-24 / 14:04
Photo of بريغوجين :” سيطرنا على مقر القيادة الروسية في روستوف دون إطلاق رصاصة واحدة”

بريغوجين :” سيطرنا على مقر القيادة الروسية في روستوف…

2023-06-24 / 13:47
Photo of مالي .. الناخبون يوافقون بـ 97% على مشروع الدستور الجديد

مالي .. الناخبون يوافقون بـ 97% على مشروع الدستور…

2023-06-24 / 13:21
Photo of وفاة أول مريض شُخّص بالتوحد

وفاة أول مريض شُخّص بالتوحد

2023-06-24 / 11:29
Photo of رئيس الشيشان: “سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على وحدة روسيا”

رئيس الشيشان: “سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على وحدة روسيا”

2023-06-24 / 11:00
Photo of دراسة: كورونا تسبب في تدمير جيل كامل طبيا ونفسيا

دراسة: كورونا تسبب في تدمير جيل كامل طبيا ونفسيا

2023-06-24 / 10:41
Photo of أوكرانيا تصف تمرد فاغنر بأنه “عملية لمكافحة الإر.هاب”

أوكرانيا تصف تمرد فاغنر بأنه “عملية لمكافحة الإر.هاب”

2023-06-24 / 10:27
Photo of روسيا: قائد “فاغنر” يعلن التمرد.. وبوتين يتوعد ب”عقاب قاسٍ”

روسيا: قائد “فاغنر” يعلن التمرد.. وبوتين يتوعد ب”عقاب قاسٍ”

2023-06-24 / 09:21
Photo of “متظاهرون” يحيون ذكرى “مأساة مليلية” أمام البرلمان في مدريد

“متظاهرون” يحيون ذكرى “مأساة مليلية” أمام البرلمان في مدريد

2023-06-23 / 19:44
Photo of “ألمانيا” تسهل قوانين الهجرة للعمال المهرة

“ألمانيا” تسهل قوانين الهجرة للعمال المهرة

2023-06-23 / 18:10

‫10 تعليقات

  10. الكابرانت طريقهم كحلة. اللي اتلاقاوه يغرق في المشاكل.
    الروينة في الكوزينة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق