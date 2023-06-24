بطولة العالم المدرسية للتايكواندو.. المغرب يحرز 7 ميداليات
تمكن الفريق الوطني المدرسي للتايكواندو من إحراز سبع ميداليات في بطولة العالم المدرسية للتايكواندو المقامة حاليا بالمكسيك، منها ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات ونحاسية.
ويضم الفريق الوطني، المشارك في هذه البطولة، المقامة بمازاطلان (شمال البلاد) في الفترة من 18 إلى 25 يونيو الجاري، 11 لاعبة ولاعب تم انتقاؤهم بعد البطولة الوطنية المدرسية التي نظمتها الجامعة الملكية المغربية للألعاب المدرسية، في أبريل الماضي بفاس.
وفي صنف (الكوركي)، حازت كل من اللاعبة مريم نية في وزن أقل من 59 كيلوغرام، وأميمة بومح في وزن أكثر من 68 كيلوغراما وهيثم الزغوطي في وزن أقل من 78 كيلوغراما، على الذهبيات الثلاث.
وفي الصنف ذاته، حصل على الميداليات الفضية كل من فاطمة بنسعيد في وزن أقل من 46 كيلوغراما ونزهة العسال في وزن أقل من 49 كيلوغراما وآسية إدريسي في وزن أقل من 63 كيلوغراما.
وفي صنف (البومسي فردي والفري ستايل)، حصلت لمياء الملحاوي على الميدالية النحاسية.
وفي العام الماضي، كان الفريق الوطني المدرسي لرياضة التايكواندو أحرز، خلال مشاركته بفرنسا في بطولة العالم المدرسية “جيمنازياد”، ست ميداليات، منها ميدالية ذهبية.
10 تعليقات
الحمد لله على أبناء المغرب في حرز الميداليات ..
الف مبروك يا أبطال أفريقيا..
نتمنى لهم التوفيق والنجاح ومسيرة موفقة يارب..
تحية تقدير واحترام لهاؤولاء الأبطال..
دمتم متألقين دائما..
نتمنى لهم مزيدا من الاجتهادات ان شاء الله تعالى..
الرياضة المغربية في تقدم مستمر..
بفضل جهود القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده الذي يعطي عناية خاصة للرياضة ..
كل الحب والتقدير لابطال المغرب..
هنيئا لكم بهذه الميداليات المحرزة ..