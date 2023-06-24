طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وأقصى الجنوب.

كما يرتقب تشكل رعد في بعض الأحيان بمرتفعات الأطلس المتوسط والهضاب العليا الشرقية والريف والمناطق الغربية المجاورة لمرتفعات الأطلس، إضافة إلى كتل ضبابية مع قطرات مطرية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى.

وستهب الرياح قوية بمنطقة طنجة ومحليا قوية بالجنوب الشرقي والأطلس الصغير والكبير والوسط والسواحل الجنوبية، فضلا عن تناثر غبار محلي بالجنوب والجنوب الشرقي ووسط المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و 19 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 22 و 28 درجة بكل من أقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد والغرب والسايس، وستكون ما بين 16 و 23 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بالشمال، ووسط المملكة والشمال الشرقي.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي.

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