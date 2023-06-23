المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة يعقد دورته العادية

ع محياوي _ هبة بريس

انعقدت يوم أمس الخميس 22 يونيو 2023 بمقر عمالة إقليم تازة، أشغال الدورة العادية لاجتماع المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة تحت رئاسة السيد مصطفى المعزة، عامل إقليم تازة رئيس المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، وبحضور السيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري للوكالة وكذا السيد مولاي المهدي الرشيد، المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة.

خصص هذا الاجتماع للتدارس والمصادقة على النقط المدرجة في جدول الأعمال وتخص :

– تقديم وحصر الحسابات الرسمية للوكالة برسم سنة 2022.

– تعديل ميزانية الوكالة برسم سنة 2023.

– ديون ومستحقات الوكالة.

– تدخلات مدير وكالة الحوض المائي لسبو والمدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء – قطاع الماء، حول وضعية تزويد مدينة تازة بالماء الصالح للشرب.

– مختلفات.

في البداية افتتح السيد عامل إقليم تازة أشغال الجلسة بكلمة هنأ من خلالها ساكنة مدينة تازة بتدشين مشروع الخزان الكبير للماء الصالح للشرب ذي سعة 4000 متر مكعب قبيل انعقاد المجلس الإداري للوكالة، والذي سيتعزز عما قريب خلال فصل الصيف بخزان النواة الجامعية بسعة 4000 متر مكعب وكذا خزان آخر بالمنطقة الشرقية بسعة 1000 متر مكعب، مما سيشكل دعامة كبيرة في عملية تأمين تزويد ساكنة مدينة تازة بالماء الصالح للشرب والرفع من استقلالية التزويد إلى حوالي 23 ساعة سنة 2023 ، كما نوه من خلال كلمته بمنجزات الوكالة على صعيد قطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، والتي تهم تأمين تزويد الساكنة بالماء الصالح عبر بناء الخزانات لتحسين استقلالية التخزين بغية الوصول إلى 24 ساعة، البدء في إنجاز أشغال وضع 18 كلم من القنوات الرئيسية، استبدال القنوات المتقادمة، تأهيل وتقوية الشبكة، تأمين منشآت إنتاج الماء الصالح للشرب، وكذا تكثيف الإجراءات الكفيلة للحد من مشكل ضياع الماء لمواجهة ظاهرة شح المياه الصالحة للشرب والنقص الملحوظ الذي تعرفه حقينة السدود.

على صعيد آخر، ثمن السيد عامل إقليم تازة الخطوات الرامية للتعجيل بإخراج مشروع محطة معالجة المياه العادمة لمدينة تازة إلى حيز الوجود، والتي تعززت عبر التوقيع على عدة اتفاقيات لتمويل مشروع التطهير السائل وإنجاز محطة معالجة المياه العادمة وإعادة استعمال المياه المعالجة في سقي المساحات الخضراء بالمدينة. حيث تقدر تكلفة هذا المشروع بحوالي 741 مليون درهم والذي سيساهم لا محالة في دعم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة إلى الإسراع في تنزيل مكونات هذا المشروع البيئي بامتياز كما سيعمل على التخفيض من نسبة تلوث مياه وادي إيناون بحوالي 25 % وسيروم كذلك إلى توفير موارد مائية بديلة لسقي المساحات الخضراء بالمدينة تماشيا مع التوجهات العامة لبلادنا في إطار البرنامج الوطني المندمج للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة PNAMوكذا البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

وفي مجال التدبير المفوض لمشاريع التطهير السائل لفائدة ساكنة بعض المراكز الترابية التابعة لإقليم تازة، والتي ترمي إلى المحافظة على الوسط البيئي وتحسين ظروف عيش المواطنين، أشاد السيد العامل بكفاءة الوكالة وقدرتها على التوفيق بين مختلف تدخلاتها وأنشطتها بالمدينة وبين مواصلة مشاريع البنية التحتية لشبكة التطهير السائل في كل من مركز أجدير، عين الحمرا، سيدي علي بورقبة، بني فراسن و بني فتاح ، هذا فضلا على حرص الوكالة نقل تجربة تدبيرها لشبكة التطهير السائل إلى المراكز المعنية بهذه المشاريع.

وخلال عرضه حول حصيلة سنة 2022، تناول السيد المدير العام الحديث عن مجمل الإنجازات التقنية والتجارية والمالية لسنة 2022 وكذا حصيلة الاستثمارات المنجزة برسم الفترة (2018 -2022).

أما بخصوص الاستثمارات المنجزة لسنة 2022 فقد بلغت 61,12 مليون درهم كأداءات و157,79 مليون درهم كالتزامات، وقد شملت هذه الاستثمارات عددا من المشاريع الرامية الى ضمان تزويد مستمر ومتواصل بالماء الصالح للشرب، فضلا عن استمرارية خدمات التطهير السائل ومواصلة تأهيل وتقوية الشبكات وكذا تطوير التدبير عبر تبسيط المساطر إضافة إلى رقمنة الخدمات.

كما تم إنجاز دراسة تحيين الحاجيات والموارد المائية وكذا حاجيات التخزين والتي أفرزت عن مشاريع هيكلية باستثمار مجموعه 253,5 مليون درهم خلال الفترة 2021-2027 وذلك من أجل مواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي والعمراني الذي تعرفه المدينة، تهم بالأساس تحسين استقلالية التخزين بقيمة 125 مليون درهم والرفع من قدرة الإنتاج الذاتي بقيمة 38,5 مليون درهم وتحسين مردودية الشبكة بقيمة 90 مليون درهم.

أما فيما يخص قطاع التطهير السائل فقد تمت الإشارة خلال عرض السيد المدير العام إلى أهم المشاريع المنجزة من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة من بينها الإنتهاء من أشغال إنشاء قناة الاعتراض واد الدفالي وقناة التجميع NE5، استبدال 4 كلم من شبكة التطهير السائل المتقادمة وكذا إعطاء الإنطلاقة لأشغال تحويل المياه العادمة لمدينة تازة نحو موقع محطة معالجة المياه العادمة.

بعد الدراسة والمناقشة، صادق أعضاء المجلس الإداري للوكالة بالإجماع على الحسابات الرسمية للوكالة برسم سنة 2022 والتي اعتمدها المدقق الخارجي دون أي تحفظ، وعلى النقط الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.

وبهذه المناسبة أعرب السيد المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة عن شكره وامتنانه لكل من السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تازة وأعضاء المجلس الإداري وكذا المصالح المركزية بكل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية على دعمهم الدائم والمتواصل والذي مكن الوكالة من تجويد خدماتها المقدمة لساكنة مدينة تازة.

واختتمت الجلسة برفع برقية ولاء وإخلاص إلى مقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده باسم السيد العامل، وباسم السادة أعضاء المجلس الإداري وجميع أطر ومستخدمي الوكالة للتعبير عن تعلقهم المتين بشخص جلالته وعن تشبتهم المتين بأهداب العرش العلوي المجيد.

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