“ليفربول ” يحتفي بذكرى انضمام المصري صلاح إلى صفوفه

2023-06-23 / 23:20
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هبة بريس _ رياضة

احتفى نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بذكرى انضمام النجم الدولي المصري محمد صلاح إلى صفوفه قادما من روما الإيطالي.

وكان صلاح قد انضم إلى صفوف ليفربول قبل 6 سنوات في مثل هذا اليوم 22 حزيران / يونيو 2017، مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني.

وخاض محمد صلاح مشوارا استثنائيا مع نادي ليفربول، إذا شارك في 305 مباراة مع “الريدز” بكافة المسابقات منذ انضمامه في 2017، وأحرز خلالها 186 هدفا، إضافة إلى 79 تمريرة حاسمة، وبات محمد صلاح خامس أفضل هداف للفريق الإنجليزي العريق.

وتوج محمد صلاح بـ7 ألقاب مع نادي ليفربول (الدوري الإنجليزي موسم 2020، دوري أبطال أوروبا 2019، كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2022، كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2022، الدرع الخيرية 2022، السوبر الأوروبي 2019، كأس العالم للأندية 2019).

كما يمتلك محمد صلاح رصيدًا هائلاً من الجوائز والبطولات الفردية خلال رحلته مع الريدز حتى الآن ، والتي تجاوزت أكثر من 60 جائزة.

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