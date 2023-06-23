سطات…برمجة تكوينات تربوية في الوقت الميت من السنة تثير الاستغراب

هبة بريس _ الرباط

استغرب المكتب الإقليمي لجمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب فرع سطات، ما دعت إليه مراسلة المديرية الإقليمية الأخيرة تحت عدد 1316-2 المؤرخة ب 19 يونيو 2023 في شأن دعوة لحضور لقاء تربوي بهم تقاسم عدة تقويم مكتسبات الطفل عند ولوج السنة الأولى ابتدائي، معلنا عن مقاطعة كافة المديرين والمديرات لهذا اليوم التكويني المؤطر من طرف المفتشين الذين التزموا الصمت وناصروا الهجمة الشرسة التي وجهت لأطر الإدارة التربوية بالإقليم من خلال الندوة الصحفية والبيانات التي تلتها.

واعتبر المكتب في بلاغ له توصلت هبة بريس بنسخة منه، أن رؤساء المؤسسات التعليمية غير معنيين بموضوع اللقاء التربوي والذي يهم بالأساس أستاذات وأساتذة السنة الأولى ابتدائي في علاقتهم بمفتشهم التربوي داخل مقاطعته التربوية لكون الموضوع ممارسة صفية صرفة.

كما استغرب المكتب الاقليمي للمديرين والمديرات، توقيت برمجة اللقاء التربوي الذي جاء في وقت غير مناسب يتعلق بانشغال رؤساء المؤسسات بتدبير جيد لإجراءات آخر السنة توزيع النتائج الدراسية – عقد اجتماعات مجالس المؤسسة…) ومهام أخرى أكثر تعقيدا وتشعبا تتطلب تركيزا أكثر.

وأشار المكتب، أن جماعات الممارسات المهنية هي الآلية الإصلاحية المثلى في إطار تطبيق خارطة الطريق للتقاسم مع السادة رؤساء المؤسسات التعليمية.

وشدد مكتب الجمعية أنه ومن منطلق حرصه على الرقي بالممارسة المهنية وصون كرامة رؤساء المؤسسات التعليمية والدفاع عن مطالبهم المشروعة والعادلة، فإنه يدعو الجميع إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية.

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