مطالب برفع سن الاستفادة من المنحة الدراسية لذوي الاحتياجات الخاصة

هبة بريس _ الرباط

دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة، ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى الرفع من سن الاستفادة من المنحة الدراسية لدى الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح بووانو في سؤال كتابي موجه للقطاع الحكومي المذكور، أن المرسوم رقم 512-18 الصادر في 15 ماي 2019 والمتعلق بشروط الاستفادة وكيفية صرف المنح الدراسية لفائدة الطلبة الجامعيين الجدد، حدد أقصى سن للاستفادة من المنحة الدراسية في سن 26 سنة، لكن هذا المرسوم لا يراعي وضعية الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

واسترسل، بحيث أن هؤلاء الطلبة يلتحقون بالدراسة في سن متأخرة بحكم الإعاقة، وقد لا يستطيعون النجاح في كل سنة في جميع المستويات الدراسية لنفس السبب.

ودعا بووانو وزير التعليم العالي إلى الكشف عن الإجراءات التي يجب اتخاذها لاستثناء هذه الفئة من تطبيق المرسوم أعلاه، وذلك نظرا لهذه الأسباب التي تعيق استمرار هذه الفئة في ممارسة حق من حقوقهم الطبيعية وهو استكمال مسارهم العلمي والدراسي في ظروف ملائمة ومناسبة.

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