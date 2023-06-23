السيادة الصحية.. الإعلان عن ثلاثة ابتكارات مغربية رئيسية

هبة بريس _ الرباط

تم الإعلان، اليوم الجمعة، عن ثلاثة ابتكارات مغربية رئيسية تشمل منصة للذكاء الاصطناعي، وحقيبة للتطبيب عن بعد، وآلية لربط التجهيزات الطبية بشبكة الأنترنت، وذلك بهدف تعزيز السيادة الصحية للمغرب.

وقد جرى الإعلان خلال لقاء نظمته مجموعة “آبا للتكنولوجيا” (ABA Technology)، من خلال شركتها الفرعية “ميديوت” (Mediot) المتخصصة في الصحة المتصلة والمتقدمة، بعنوان “العهد الصناعي الجديد نحو مفهوم السيادة الصناعية والصحية بالمغرب”، وذلك برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، وعامل عمالة مقاطعة عين الشق، منير حمو.

وأوضح بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا اللقاء شكل فرصة لعرض وتقديم أحدث ابتكارات مجموعة “آبا للتكنولوجيا” وشركتها الفرعية “ميديوت”، مشيرا إلى أنه تم الكشف عن حقيبة خاصة بالتطبيب عن بعد ستمكن من الاستجابة لاحتياجات طب الطوارئ والقرب، ومنصة للذكاء الاصطناعي ستمكن من تقديم حلول في مجال التطبيب عن بعد لتعزيز الطب الوقائي، وكذا الاستجابة الطبية العاجلة وتعزيز القدرات الطبية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم أيضا تقديم آلية لربط التجهيزات الطبية بشبكة الأنترنت، مسجلة أن الأمر يتعلق بنظام فريد من نوعه من الجيل الجديد يتيح الربط البيني المتقدم بين مختلف الأجهزة الطبية وأنظمة المعلومات الصحية، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية للمستشفيات.

وأبرز البلاغ أن هذا الربط سيتيح خدمة آمنة وشاملة للبيانات الصحية للمرضى والبيانات المتعلقة بصيانة المعدات والتجهيزات الطبية.

ويندرج هذا اللقاء، بحسب البلاغ، في إطار استمرار الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى دعم تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الصحية، أحد أركان هذا الإصلاح العميق والجذري للقطاع.

وأشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء يبرز الدور الحاسم الذي تلعبه الصناعة المبتكرة في تعزيز السيادة الصحية للمغرب، كما يعرض ابتكارات جديدة لجعل البلد مرجعا في مجال تقنيات الصحة.

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