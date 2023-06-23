الشرطة البرازيلية تعتقل والد نيمار من منزله

2023-06-23 / 21:13
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هبة بريس _ رياضة

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ذكرت تقارير صحفية أن الشرطة اعتقلت والد النجم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم فريق باريس سان جيرمان، خلال الساعات الماضية.

وقالت صحيفة “UOL Esporte” البرازيلية إن الشرطة ألقت القبض على والد نيمار داخل منزله في ولاية ريو دي جانيرو.

وتوجه فريق من النيابة المسؤولة عن شؤون البيئة، برفقة ضباط من الشرطة العسكرية والمدنية في ولاية ريو دي جانيرو، إلى المنزل الواقع في منطقة كوستا فيردي، حيث يسعى اللاعب لتشييد بحيرة صناعية، للإخطار ولوقف أعمال البناء

ووفق المصدر ذاته فقد تم اعتقال والد نيمار بسبب مخالفة بيئية، بعد تحويل مسار المجاري المائية، وجمع المياه من نهر دون تصريح، والحفر بشكل غير مصرح به، والتحريك المخالف للصخور، واستخدام رمال الشواطئ.

وكانت الأعمال جارية في مجمع أيرو ريال، حيث يمتلك اللاعب قصرا فاخرا آخر مساحته 5 آلاف متر مربع تبلغ قيمته 28 مليون ريال برازيلي (حوالي 5.87 ملايين دولار).

وأشارت صحيفة “UOL Esporte” البرازيلية، إلى أن والد نيمار لم يسجن، لكن سيتم تغريمه 960 ألف يورو

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